Stavolta soffermiamoci sul gusto delle sciarpe

A quanto pare all’Isola d’Elba hanno scoperto un nuovo insetto e si potrà partecipare al totonome, mi sembra una cosa molto interessante. Così come aprire un focus sulle sciarpe. Lo sappiamo tutti che con l’accensione delle luminarie natalizie si è acceso anche il freddo. La sciarpa o il foulard sono l’accessorio jolly, il tappabuchi perfetto per le fughe di calore e bloccare anche le entrate di geloni. In più completano il look. Le fibre naturali come la lana, specie la merino, rimangono a mio avviso la scelta migliore. Poi c’è quella in nylon impermeabile e riciclato ma imbottita. Geniale sicuro, belle? C’è a chi piacciono. In ogni caso la sciarpa va scelta, sempre, di colori brillanti in grado di rafforzare l’outfit e darci luce. Le dimensioni invece mai esagerate. Ma veniamo al libro che ripensandoci la settimana scorsa era forse troppo forte. E allora torno con un’idea altrettanto bella ma totalmente diversa. Sicuramente ve l’ho già consigliato perché è sì uno dei miei preferiti ma è anche una vera e propria commedia. Ed ecco che con la sua copertina color corallo e un lungo guanto nero arriva ‘Zia Mame’ di Patrick Dennis. Le tante avventure, le ascese e discese, della folkloristicamente saggia zia sono uno spasso, ve lo assicuro. Lei così poliedrica e creativa, vitale e pionieristica. Di grande spirito e che tutto trasforma secondo l’adagio del da necessità si fa virtù. Se non ricordo male Mame ha avuto anche a che fare con i profumi. Oggi parte la selezione di Natale. Come prima essenza ecco gourmand agrumato: una distesa di mandarini cinesi e Yuzu, chiodi di garofano e vaniglia. Sorretti su una base di fava tonka e zucchero. Ok sembra quasi una scatola di cioccolatini ma il Natale è così, odora di buono e dolce. Francesco Pierucci

#FashionissimoCarlino