Stavolta vi voglio parlare anche di borse

Avete guardato il cielo ieri notte? La luna come era? No ve lo chiedo perché un trend assoluto della prossima stagione è la borsa a mezza luna. In principio una hobo bag ma più spigolosa nonostante sia super smussata e il manico è un prolungamento del corpo stesso. In gergo tecnico è chiamata "half moon bag" e le sue dimensioni medie sono state declinate in mille formati, passando da quelli over ai mini ma che dico: piccole piccole borsette che anche le chiavi di casa farebbero fatica ad entrare. Ma questo è superfluo. Ad ispirarmi questo tema è stata la Swipe Bag di Coperni. Qualunque sia la borsa mezza luna scelta questa è il nuovo secchiello e quindi via libera a texture e materiali purché i colori siano plastici o materici. In questo ultimo caso solo se la borsa non è né in pelle né simil pelle. Quindi denim, spalmato o seta solo per citarne alcuni.

Ed eccoci al libro della settimana. Ho preso in mano, e lo sto leggendo, un romanzo classico e di formazione: "Piccole Donne" di Louisa May Alcott che tra l’altro sembra essere tornato di gran moda. Lo conoscevo ma non l’avevo mai letto. Ho acquistato un’edizione tutta illustrata molto carina anche esteticamente. Visto che il mood è quello di fine Ottocento, periodo interessante per la cosmetica in generale e di conseguenza per l’arte profumiera, rimaniamoci. Sono gli anni in cui i fiori vengono sintetizzati o estratti, dal gelsomino al mughetto. Ma anche gli anni di note più esotiche come la vaniglia e la fava tonka o fresche come l’arancia. Regina assoluta è la violetta, avevo già parlato qualche mese fa di quella più famosa, ovvero la Violetta di Parma Borsari. Visto che la primavera è sempre più vicina chi sono io per non pensare ad una bella ed inebriante, con dolcezza, violetta sfumata con un tono leggero di agrume?

#FashionissimoCarlino