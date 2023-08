Stazione dei treni, guasto riparato: internet è tornata

Buone notizie per la stazione dei treni di Pesaro. Fine dei disagi legati da un guasto della linea telefonica: internet non funzionava da martedì scorso, e quindi era fuori uso la biglietteria centrale, poi c’erano stati disservizi per tassisti, edicola, bar e tabacchi. Il guasto, come Tim precisa in una nota, era stato causato "dal danneggiamento ad un cavo da parte di terzi. L’azienda non ha quindi alcuna responsabilità ed è anzi parte lesa. Le attività di riparazione si sono concluse nel pomeriggio". Con la linea riattivata, si è tornati alla normalità sperata.

Sulla questione si era espresso anche il consigliere regionale Andrea Biancani che ringrazia il personale della stazione e dell’edicola "per la professionalità e disponibilità verso gli utenti. "Un applauso – ha scritto Biancani – agli operatori che si sono attivati per riattivare la linea". Tutti quindi rasserenati dal ripristino, compresa l’ edicola che temeva il prolungarsi dei disagi. "Siamo contenti – hanno detto ieri – che tutto sia tornato a posto".

i.b.