Stazione delle corriere. Ci sarà un posto di polizia

All’interno della stazione delle corriere – grazie all’intesa raggiunta da Comune, Questura e Ami – ci sarà un presidio fisso delle forze di polizia. Questo troverà posto all’interno della nuova sala d’attesa e biglietteria che Ami ha già in progetto di realizzare in testa all’attuale edificio di Piazzale Falcone Borsellino, oggi chiuso al pubblico. E’ certamente una ottima notizia, auspicata dai pesaresi da tempo, viste le criticità di sicurezza e ordine pubblico che caratterizzano sia l’area sottostante il cavalcaferrovia De Sabbata e sia la zona orbitante tra il monumento alla Resistenza e la stazione ferroviaria.

Più volte residenti, pendolari o semplici passanti hanno manifestato il disagio di attraversare l’area per il timore di essere aggrediti, derubati o anche solo infastiditi vista l’attività di spaccio e vagabondaggio. "Insieme alla Questura e grazie alla disponibilità di Ami – conferma l’assessore Enzo Belloni – miglioreremo la vivibilità della zona che diventerà agli occhi dei cittadini più sicura. Oltre al presidio fisso coordinato dalla Questura, insieme ad Ami contribuiremo al progetto di riqualificazione esterna con interventi a supporto dell’ordine pubblico come l’attivazione di un circuito di videosorveglianza e il potenziamento dell’illuminazione pubblica. Aggiungere nuovi lampioni sotto il cavalcaferrovia, spesso troppo buio, sarà già significativo". Ami impianterà un sistema di videosorveglianza esterno che verrà gestito direttamente dal Comune tramite il Comando di polizia locale. Il progetto di sistemazione esterna prevede anche di togliere i bagni pubblici dal retro dell’edificio per farli all’interno della stazione di servizio: l’originario posizionamento creava situazioni di rischio che saranno eliminate a monte. Il Comune coprirà un 30 per cento dei costi necessari per mettere a terra un progetto dal valore di oltre 140mila euro investiti da Ami.

"Siamo molto contenti di ospitare le forze di polizia – osserva Lara Ottaviani, presidente di Adriabus e di Ami –: è una presenza che va a beneficio anche degli utenti e degli operatori. Magari si potesse replicare in ogni autostazione di grande traffico. La riorganizzazione degli spazi, poi, ci permetterà di ottimizzare il servizio: il progetto di massima prevede l’installazione di monitor per l’informazione in tempo reale riguardo le linee, i collegamenti e le possibili variazioni. Oltre alla sala d’aspetto, nell’edificio di testa sposteremo la biglietteria ora posizionata tra i due bar".

Solidea Vitali Rosati