Stazione, fine dei parcheggi volanti. L’area di sosta sarà solo al Car park

Addio. Scordatevi di parcheggiare o anche di fermarvi solo per 5 minuti, fuori dalla stazione ferroviaria di Pesaro: da lunedì 3 febbraio la viabilità in tutto il piazzale Falcone e Borsellino sarà rivoluzionata per l’avvio della ristrutturazione che interessa il cosiddetto “fabbricato viaggiatori“. Intanto c’è da dire che non sarà possibile parcheggiare nemmeno abusivamente, come sono abituati a fare praticamente tutti “appoggiando“ l’automobile sul ciglio dello spartitraffico, a costo di scaricare la batteria con l’intermittenza delle quattro frecce. La ragione è semplice: dalla prossima settimana in piazzale Falcone e Borsellino varrà il divieto di transito per tutti i veicoli ad eccezione dei taxi, degli addetti ai lavori e degli autorizzati come i mezzi di soccorso. Gli unici privati che potranno passare saranno quelli diretti all’area di sosta a pagamento Car park per cui è stato realizzato un anello a doppio senso per l’entrata e l’uscita dal piazzale. Esaurita l’area del carpark, non ci sarà santo a cui appellarsi: spazio alternativo per parcheggiare non si ricaverà in nessun modo. Infatti, divieto di transito a parte, a venir meno sarà la disponibilità materiale di metà piazzale perché completamente impegnato dal cantiere.

Gli unici due stalli regolari, idealmente destinati alla sosta libera, da lunedì verranno, giustamente, trasformati in stalli riservati alle persone con disabilità. Secondo le spiegazioni raccolte in stazione è stato necessario farlo per garantire un accesso di prossimità, su un solo livello fino al binario uno, da via della Liberazione. Gli altri stalli che verranno ridisegnati, in concomitanza di un cantiere la cui prima fase, ottimisticamente parlando, durerà fino al 16 giugno 2025, saranno quelli destinati ai taxi. In base ai turni dei tassisti ne servirebbero una quindicina. Si troveranno nell’altra parte di piazzale, quella fuori dal perimetro di cantiere. Ricavarli non è stato facile: tanto che verranno disegnati sul marciapiede che si trova nel lato opposto all’ingresso del fabbricato viaggiatori. E non solo. Per garantire un terzo stallo per disabili; per realizzare un’apposita area di sosta ciclomotori e per permettere l’accesso al car park a pagamento, tutto nella parte libera dal cantiere sono andati a ristringere la carreggiata, presente in quel punto, per renderla a doppio senso di marcia. Almeno così è descritto nella planimetria allegata alla ordinanza 156 del 23 gennaio che dispone i divieti di sosta e la nuova viabilità nel piazzale Falcone e Borsellino.

In verità la citata ordinanza avrebbe previsto il divieto di sosta in tutto il piazzale, come descritto in precedenza, dal 27 gennaio, ma qualche intoppo in corso d’opera deve aver fatto slittare i termini di una settimana. Lunedì mattina infatti verranno smontate le rastrelliere per il parcheggio delle biciclette: il marciapiede deve essere sgomberato per diventare parcheggio per i taxi. Ferrovie ha inviato ieri la pec alla polizia municipale affinché garantisca, da sabato, l’assenza di biciclette: poi sarà possibile la rimozione forzata. "Davanti a tutte queste novità siamo preoccupati – osserva Luca Pezzolesi, contitolare con Davide Rocchi, del bar tabaccheria interno alla stazione –: l’assenza di parcheggi sarà una serissima complicazione. Consigliamo ai pendolari di parcheggiare nell’area di sosta vicino a Porta Cappuccina ed entrare da sud. Ma è un’area che molti percepiscono come insicura, buia, piena di buche frequentata non sempre da persone raccomandabili: le nostre commmese hanno paura. Chiedo al sindaco se non sia possibile, per un periodo temporaneo, di rendere alcuni stalli del car park gratuiti con una rotazione obbligatoria di 15 minuti, mezzora. Potrebbe garantire quel minimo di margine per quanti devono lasciare o prendere il proprio parente in stazione. Si potrà?".