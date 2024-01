Stazzonelli in prestito in B:: "Situazione giusta in cui crescere"

Umberto Stazzonelli lascia Pesaro e approda in prestito al Brianza Casabasket, in serie B Nazionale. La guardia romana così racconta la sua scelta: "In questo finale di stagione ho pensato che sarebbe stato importante avere minuti in campo con i senior e insieme al mio procuratore e alla mia famiglia abbiamo cercato la soluzione migliore. La serie B per i giovani è formativa, un campionato competitivo in cui mettersi alla prova. La squadra in cui sono approdato è giovane ma ambiziosa, attualmente quinta in classifica, mi hanno parlato molto bene del coach e credo sia una buona situazione in cui migliorare, sia individualmente che nel raggiungimento degli obiettivi con il club". Sacchetti (in foto con il giocatore) aveva avuto parole di apprezzamento per lui al suo arrivo: "L’intenzione di farmi giocare c’era ma è un momento delicato per la Vuelle, è arrivato un altro americano e le rotazioni sarebbero state minori". Alla Vuelle fa comunque una promessa: "Se Lissone mi permetterà di andarci, vorrei disputare le finali nazionali Under 19 con la Vuelle perché sono legato al club, ho dato tanto a questo gruppo e loro a me. In questa ottica abbiamo optato per il doppio tesseramento".

e.f.