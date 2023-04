Stefano Ligi su “Viva Rai2!“ con Fiorello

Il cantante e musicista urbinate Stefano Ligi sarà ospite di Fiorello martedì 4 al suo programma “Viva Rai2!“. Appuntamento alle 7 del mattino sul secondo canale, ma anche in replica su Rai1 in terza serata e in qualsiasi momento in streaming su RaiPlay. L’ospitata non nasce dal nulla: "L’amicizia con Rosario è molto lunga – racconta Ligi – perché lui tenne a battesimo, nel lontano 2001, il mio primo disco durante la sua trasmissione “Stasera Pago Io“. Io ero agli esordi, l’album era prodotto da Lucio Dalla e dalle campagne di Urbino giunsi in uno studio televisivo a presentarlo. Tra Naomi Campbell e Dustin Hofmann, ospitare me quella sera fu sicuramente un grande gesto. Posso dire che grazie allo spazio che mi diede, ci fu la svolta della mia carriera".

Infatti, pochi mesi dopo, arrivò la partecipazione al Festival di Sanremo di Raffaella Carrà tra le nuove proposte con il brano “Battiti“. Passano gli anni, tanti concerti, canzoni e tournée, ma il legame col conduttore rimane: "Nel tempo – continua Ligi – questo rapporto è rimasto. Fiorello umanamente è meraviglioso, non è sparito a differenza di tanti altri. Da quando Lucio me lo presentò, ha sempre continuato a tenermi in considerazione, certamente grazie alla stima che aveva per Dalla. E così due anni fa ci siamo incontrati a Pesaro e in quell’occasione e mi ha promesso che mi avrebbe invitato al primo programma utile, e così è stato. Sono molto felice di andare a Roma a cantare a “Viva Rai2“, è un programma che ha un grande successo e che ha varie repliche, sia in radio che in tv, backstage e rimandi sui social, tutti seguitissimi".

La trasmissione, in diretta da uno studio trasparente collocato in via Asiago a Roma, si occupa di satira, rotocalco televisivo, divertenti rassegne stampa e ospita ogni giorno qualche personaggio dello spettacolo. Dopo “Viva Rai2“ per il cantante partirà un tour: "Da aprile inizierò a portare il mio spettacolo, intitolato “Stefano Ligi in concerto“, in giro per l’Italia. È un omaggio ai grandi cantautori, da Lucio a Battiato, da Rino Gaetano a Battisti. Ho avuto la fortuna di iniziare quando lavoravano gli ultimi “grandi“, e mi piace raccontarli sul palco e non solo, come quando ho convinto Sgarbi a intitolare a Lucio Dalla il belvedere sotto i torricini. Un omaggio a un grande, che ha amato Urbino".

Giovanni Volponi