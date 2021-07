Urbania, 15 luglio 2021 - Il paese è in festa: il calciatore Stefano Sensi (25 anni), uno dei suoi cittadini più amati, si sposa. Il calciatore della Nazionale Italiana e dell’Inter convolerà a nozze sabato prossimo (17 luglio) con Giulia Amodio, 23 anni, romagnola, sua compagna da tempo. Come location è stata scelta la magica cornice pugliese di Ostuni. Una storia d’amore tra i due iniziata cinque anni fa. Alle nozze parteciperanno oltre ai genitori di Stefano, Angela e Giuseppe, i fratelli Samuele, Simone e Sebastiano anche diversi urbaniesi, amici del calciatore. "Siamo felici per Stefano e Giulia e per le rispettive famiglie- sottolinea Davide Tacchi, colui che ha insegnato a Stefano nella squadra dei Primi calci’ di Urbania i fondamentali del calcio - sappiamo che è una coppia affiatata e che quando possono vengono a Urbania oltre che per incontrare parenti e amici, anche per fare dello shopping".



Il giorno 25 luglio, festa del patrono, l’amministrazione comunale di Urbania conferirà a Stefano Sensi, in diretta, in video conferenza, il premio in ceramica di San Cristoforo, stesso premio che verrà consegnato in presenza anche al ricercatore medico scientifico Mirco Paiardini che lavora negli Stati Uniti. Il premio è uno dei massimi riconoscimenti durantini e viene assegnato a cadenza, a cittadini illustri. Ritornando ai ‘fiori d’arancio’ gli amici del calciatore raggiungeranno la Puglia a bordo di un pullman, pronti a far festa e stringersi attorno ai novelli sposi. Stefano aveva pubblicamente dedicato il suo primo gol in Nazionale (di testa contro il Liechtenstein a marzo del 2019) proprio alla fidanzata Giulia. E’ reduce dallo scudetto vinto con l’Inter, ed era stato convocato dal Commissario tecnico della Nazionale Mancini ma non ha potuto partecipare ai recenti Europei vinti dall’Italia per un infortunio dell’ultimo momento che lo ha costretto a desistere, facendo andare al suo posto l’ottimo Pessina. La delusione per la mancata partenza è stata grande sia per Stefano che per i tifosi, ma sicuramente il tecnico azzurro lo riprenderà in esame convocandolo per i futuri appuntamenti in vista del campionato mondiale.



Stefano Sensi per l’anagrafe è nato a Urbino il 5 agosto del 1995, ma è residente da sempre a Urbania con la famiglia da parte del padre proveniente da Apecchio, trasferitasi poi alla fine degli anni ’50 nella cittadina durantina.

