Stele, leggenda e qualche verità

Oggi alle 19, nella Galleria degli Specchi dell’Alexander Museum Palace Hotel, in viale Trieste a Pesaro, si terrà una conferenza di Ferdinando De Rosa e Pier Roberto Renzi su: “Dalla stele alla storia: fra Leggenda e Verità“.

"Attualmente – si legge nella nota di presentazione –, una parte della comunità archeologica del versante adriatico, associa ancora erroneamente Pesaro ai cosiddetti “Piceni del Nord“, una definizione che manca di qualsiasi solida base documentale e archeologica, e che per questo motivo hanno portato le stele di Novilara ad essere riconosciute dal mondo accademico come delle clamorose contraffazioni ottocentesche, proprio perché le iscrizioni non hanno alcuna affinità linguistica con la lingua Picena.

Le autorità competenti, università, enti di tutela archeologica e ministeri potrebbero (e dovrebbero) avvalersi oggi delle più aggiornate tecnologie scientifiche per fare finalmente chiarezza sugli antichi resti degli insediamenti della necropoli di Novilara, sulle appartenenze etniche e sulla popolazione attuale di Pesaro.

In particolare, sarebbe opportuno condurre delle indagini genetiche sui materiali scheletrici antichi rinvenuti nel territorio di Pesaro, dove la comunità archeologica del versante adriatico continua ad apporre la cosiddetta “etichetta“, associando la comunità di Novilara e di Pesaro ai cosiddetti “Piceni del Nord“.

Finalmente si potrebbe fare luce ed interrompere una volta per tutte a quelle ricostruzioni della comunità archeologica, legate proprio all’invenzione dei cosiddetti Piceni del Nord della città di Pesaro". l. d.