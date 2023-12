Stella del merito al lavoro per cinque:. Ecco i ’maestri’ che saranno premiati

Si premia il merito al lavoro, cinque i riconoscimenti che arriveranno ad altrettanti lavoratori residenti nella nostra provincia. Martedì prossimo, 5 dicembre, in occasione della Commemorazione del centenario della "Stella al Merito del Lavoro", si svolgerà una cerimonia al Quirinale per festeggiare il Centenario, su iniziativa della Federazione Nazionale Maestri del Lavoro. In contemporanea un’altra analoga cerimonia sarà alla Loggia dei Mercanti di Ancona.

Qui 30 dei 32 Maestri del lavoro di tutta la regione riceveranno la "Stella" dalle mani del Prefetto di Ancona e saranno insigniti dell’Onorificenza. Questa comporta il titolo di "Maestro del Lavoro", mentre 2 nuovi Maestri del 2023, in rappresentanza della regione Marche, accompagnati dal Console Regionale, riceveranno la "Stella" al Quirinale, dalle mani del Presidente Sergio Mattarella. Ecco i nomi dei protagonisti del nostro territorio che martedì verranno insigniti di questo riconoscimento. Fausto Baldarelli della Cna Pesaro Urbino, Patrizia Cappelli, Patrizia Mezzolani della Confesercenti; Patricia Del Moro e Stefania Del Moro della Saint Andrews di Bellocchi. Durante la cerimonia saranno presentati un libro ed un francobollo dedicati. Inoltre la "Stella alla Memoria" sarà consegnata anche alle famiglie di 4 lavoratori italiani, due di Verona e due di Taranto, morti sul lavoro. Il riconoscimento sarà infatti come monito per un maggiore impegno sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Altre iniziative sono in programma e realizzate dalla Federazione per mezzo dei Volontari Maestre e Maestri d’Italia.

