Stella del rugby. Rossi convocato in Nazionale

Un sogno che diventa realtà. Luca Rossi, mediano di mischia classe 2006 del Pesaro Rugby, è stato convocato nella Nazionale Italiana U20 per il World Rugby U20 Championship 2025, in programma in Italia da oggi al 19 luglio. Una notizia che ha riempito d’orgoglio la sua famiglia, il club marchigiano e tutta la comunità rugbistica locale. Il giovane "Red", soprannominato così per l’inconfondibile chioma rossa e il suo spirito combattivo, sarà tra i 31 Azzurrini selezionati per affrontare un girone durissimo: Nuova Zelanda, Irlanda e Georgia. Ma chi lo conosce sa che Luca non è tipo da tirarsi indietro. Il suo stile, la lucidità nelle scelte e il cuore che mette in ogni partita lo hanno portato fin qui. Ora lo attende la sfida più grande. Luca non è solo uno dei talenti più promettenti del rugby giovanile italiano, è anche un ragazzo determinato. Cresciuto nelle giovanili del Pesaro Rugby, ha indossato la maglia azzurra U18 contro squadre come Irlanda, Francia e Giappone, lasciando il segno per personalità e visione di gioco. Ma i suoi successi non si fermano al campo. Quest’anno si è diplomato con il massimo dei voti: 100 su 100. Un risultato che racconta la serietà e l’equilibrio con cui ha affrontato questi anni intensi, diviso tra allenamenti, trasferte e studio. "Non è stato facile, ma il rugby mi ha insegnato a gestire il tempo e a non mollare mai", ha raccontato in un’intervista locale. Non servono molte parole: i fatti parlano per lui. L’avventura della Nazionale inizierà con il raduno a Parma e il debutto oggi a Calvisano contro i temibili Baby Blacks.

