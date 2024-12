Stella lanciata su Vip tv: "Un’esperienza magica"

Brillante, spigliata e simpatica: a soli 17 anni praticamente è nata una stella. Stella di nome e di fatto, perché la protagonista in questione si chiama Stella Metastasio, giovanissima e pesarese, la quale ha partecipato ad un programma televisivo intitolato "VIP TV", in onda su La 4 Italia, Sky, Bom Channel. I protagonisti sono giovani dai 14 ai 24 anni ed erano sotto le telecamere per una versione moderna di "Non è la Rai", dove tutti saranno protagonisti attraverso perfomance, sfilate di moda, spot pubblicitari senza contare poi la presenza di un’area è riservata al talk show in cui i ragazzi tratterranno temi giovanili quali bullismo e dipendenze.

"Appena entrata sono stata subito catapultata in un mondo bellissimo e magico - racconta Stella, con il sorriso di chi realizza un sogno -. Eravamo ragazzi di tutte le età, ognuno con il proprio talento artistico: chi recita, chi ballava, chi cantava in playback. Io ero in quest’ultimi ed io brano che ho portato era ’Sinceramente’, di Annalisa. Dopo la prima esibizione, con vestiti casual, abbiamo anche avuto una registrazione in abiti eleganti, dove abbiamo fatto una sorta di siparietto, tutti assieme, ballando".

"E’ stato davvero bello e divertente – racconta ancora Stella – anche se alla fine, con i tacchi, mi era venuto in gran mal di piedi. A gennaio dovrebbe andare in onda, ma poi siamo rimasti in contatto con la produzione anche per eventuali shooting fotografici e serie tv. Ancora non ci credo!".

Un varietà, insomma, e non un talent, in cui i giovani, come Stella, possono esprimersi essendo loro stessi, con autenticità e genuinità.

Alessio Zaffini