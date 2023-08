Stelle Cadenti: 3 Giorni al Balì con le Perseidi a Colli al Metauro

COLLI AL METAURO

Al Museo del Balì arrivano le tre serate imperdibili dedicate alle Perseidi, lo sciame meteorico che il 10, 11 e 12 agosto ci fa stare con il naso all’insù ad esprimere desideri. "Le stelle cadenti non sono davvero stelle e sicuramente non sono stelle che cadono sulla Terra – evidenzia una nota dello staff del Balì -. Se vuoi sapere cosa sono e perché si chiamano così; se vuoi scoprire tante curiosità su questo fenomeno; o se solo hai voglia di passare una serata alternativa, queste tre giornate evento sono proprio adatte a te". In effetti gli operatori del Museo della scienza, guidati dal presidente Roberto Lauri, hanno predisposto, per domani, venerdì e sabato, tante isole tematiche all’insegna dell’astronomia e del divertimento scientifico e per l’occasione l‘orario di apertura sarà ampliato dalle 17,30 alle 24. "Unica regola – dicono - vietato non divertirsi". Il trittico di serate andrà da domani a sabato, con un programma ricchissimo di proposte. Oltre alle consuete visite agli exhibit (le mostre) del Museo, saranno proposte ‘sedute’ al planetario, laboratori, enigmi e osservazioni ai telescopi. Il tutto a ciclo continuo. E siccome "la scienza mette appetito, non bisogna dimenticare di mangiare nel punto ristoro del Museo", che metterà a disposizione un’apericena al tramonto e molte altre gustose proposte. In queste tre giornate la prenotazione è obbligatoria, con biglietto unico standard del pacchetto museo-planetario, a cui si può aggiungere la consumazione.

s.fr.