Stellone: "Abbiamo giocato da Vis": "L’arbitro ci ha rovinato la partita"

"Contro il Gubbio abbiamo giocato da Vis, sono soddisfatto della prestazione. Non abbiamo rischiato nulla, trovando anche il gol nel primo tempo. Nella ripresa l’arbitro ha deciso di rovinare questa partita".

Quello che si presenta ai microfoni del post gara è uno Stellone orgoglioso dei suoi ma rammaricato di ciò che poteva essere in parità numerica: "Dopo esser partiti un po’ contratti poiché reduci dalla pesante sconfitta di Forlì abbiamo mostrato il giusto atteggiamento per tutto il resto della gara. Una gestione delle ammonizioni molto negativa ci ha indubbiamente penalizzato. Inesistenti le due a Zoia; la mia espulsione a causa di una lamentela dopo l’ennesima ammonizione non data agli avversari è stata la ciliegina sulla torta di una brutta conduzione arbitrale". Un pareggio che non è però da buttare: "Faccio i complimenti ai miei ragazzi perché non era facile giocare contro un Gubbio così forte e ben organizzato difensivamente. Mi è piaciuto il modo in cui ci siamo compattati in inferiorità numerica poiché siamo riusciti a concedere soltanto qualche tiro da fuori area. Ho visto segnali incoraggianti anche sotto l’aspetto fisico. Questa gara deve esserci utile anche per aumentare il morale".

Non è invece pienamente soddisfatto della risposta dei suoi il mister eugubino Domenico Di Carlo: "Se vogliamo portare a casa il risultato pieno bisogna fare qualcosa in più. Nella prima mezz’ora, ancora bloccati dall’ ultima sconfitta di Campobasso, non siamo stati quelli che mi sarei aspettato. Anche nella ripresa in superiorità numerica potevamo fare meglio. Abbiamo aperto il gioco troppe poche volte. Il pareggio è complessivamente giusto anche grazie ad una grande Vis che rispetto lo scorso anno non ha cambiato molto. A Pesaro ci attendavamo una partita maschia e così è stato".

Lorenzo Mazzanti