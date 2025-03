Stellone analizza il match: "Un black out di mezz’ora"

"Testa bassa e lavorare. Oggi abbiamo buttato via dei punti a causa di un blackout durato mezz’ora". Al termine della seconda sconfitta consecutiva Stellone appare critico verso l’atteggiamento di una abbondante parte della ripresa: "Sono soddisfatto del primo tempo. Il vantaggio all’ intervallo sarebbe infatti stato meritato. Abbiamo vinto diversi duelli creando tante occasioni. Tuttavia loro oltre che bravi sono stati anche fortunati su un paio di salvataggi. Anche nella ripresa eravamo partiti bene,trovando anche il gol grazie ad una perla di Di Paola. Tuttavia fino al loro secondo gol abbiamo avuto un blackout. Non siamo stati la solita Via Pesaro poiché troppo molli. Sono rammaricato di non aver potuto effettuare un doppio cambio, pronto da cinque minuti, a causa di un errore di comunicazione tra l’arbitro e il quarto uomo. Negli ultimi dieci minuti abbiamo provato a spingere, catapultandoci in avanti non trovando però il pari". Il dispiacere non è dovuto però solo ai tre punti persi: Dispiace perché erano venuti anche tanti tifosi e dopo tre partite senza vittoria volevamo a tutti i costi regalargli una gioia. Dovremo ora concentrarci solo sulla gara di Martedì dove potremo rimediare". "Se all’ andata è stata una vittoria strameritata, al ritorno per la prima volta in questo campionato abbiamo concesso due occasioni nel giro di un quarto d’ora. Voglio rivedere la partita così da poterla rianalizzare. Non capisco de è stato l’atteggiamento o l’errato posizionamento di squadra a determinare questo inconsueto blackout in cui il Carpi ha meritato di trovare la via della rete".