Stellone carico per i playoff: Vis Pesaro pronta a sfidare il Pescara

"La gara è aperta ad ogni tipo di risultato ma dobbiamo essere bravi a pensare che dopo tre giorni ci sarà il ritorno. In queste partite i moduli lasciano il tempo che trovano poiché ciò che conta è lo stato fisico e mentale. Visto l’entusiasmo sono convinto che riusciremo a trovare le energie necessarie".

È uno Stellone carico e motivato quello che si presenta alla viglia dell’andata del secondo turno nazionale playoff. Un mister che non si fa scalfire dalle difficoltà: "Le defezioni non mi preoccupano perché nonostante le assenze abbiamo infatti valide alternative. La rosa è ampia e anche domani nel corso della gara potremo pescare dalla panchina valide soluzioni. Tuttavia si è aggiunto anche Peixoto alla lista degli infortunati composta da Palomba, Forte e Lari. Oltre a loro mancheranno anche i tre squalificati Paganini, Pucciarelli e Okoro. In aggiunta abbiamo anche sei diffidati (Vukovic, Bove, Zoia, Cannavò, Ceccacci, Orellana ndr) che inconsciamente potrebbero giocare con una minore aggressività. Tuttavia ho detto a loro di non fare calcoli".

Nemmeno l’esiguo tempo di recupero lo impensierisce: "Logicamente due giorni per preparare questa partita sono pochi ma ormai noi ci siamo abituati. Anche i dati ci incoraggiano poiché a livello di chilometri percorsi, ad esempio, siamo sugli stessi livelli delle gare di campionato. Cio dimostra che riusciamo a recuperare bene. Come al solito,anche in questa settimana ci siamo infatti focalizzati sulla tattica piuttosto che sul campo. Sarà un primo tempo di novantacinque minuti in cui cercheremo di fare il massimo sfruttando tutte le energie a nostra disposizione".

Spazio poi al commento di un sorteggio un po’ galeotto: "Giovedì non avevo preferenze poiché queste otto squadre rimaste hanno tutte dimostrato di avere delle grandi potenzialità. Tuttavia Pescara è per me una città particolare.

È infatti quella in cui vivo con la mia famiglia da diversi anni. Sono amico del presidente biancoazzurro e conosco bene anche il resto della dirigenza. Io però li affronterò come un avversario qualunque".

Le tinte del suo cuore sono ora però soltanto biancorosse: "Amo Pesaro, la società Vis e i suoi giocatori. Sono felicissimo di essere qui e di poter continuare ad alimentare questo sogno.

Il pubblico biancorosso è meraviglioso, in tutte le partite importanti della stagione si è presentato in massa. Tuttavia a Rimini ha dato il meglio di sé, sono venuti in circa milleduecento è hanno dato una grande spinta. Siamo orgogliosi di potergli regalare questo tipo di soddisfazioni".

Così in campo (Stadio Benelli ore 18:15)

Vis Pesaro (3-4-1-2): Vukovic, Ceccacci, Coppola, Bove, Zoia, Obi, Di Paola, Tavernaro, Orellana, Cannavò, Nicastro.

A disp. Pozzi, M.Mariani, Tonucci, Neri, Di Renzo, Schiavon, E. Mariani, Tombesi, Rizzo, Raychev.

All: Stellone

Pescara (4-3-3): Plizzari, Pierozzi, Brosco, Pellacani, Letizia (Moruzzi), Dagasso, Squizzato, Mezzi, Merola, Ferraris, Cangiano (Bentivegna)

A disp. Saio, Profeta,Lancini,Crialese, Staver, Valzania, De Marco, Kraja, Lonardi, Saccomanni, Tonin, Alberti

All: Baldini

Arbitro: Luca De Angeli di Milano