Stellone: colpa degli episodi: "E Varela ha spostato gli equilbri"

Prestazione positiva. Molto bene per 70 minuti. L’immediato pareggio sardo al nostro gol ci ha un po’ bloccato mentalmente. I 5-6 minuti successivi, in cui abbiamo incassato le altre due reti, sono risultati fatali", Con poche frasi Il tecnico biancorosso Roberto Stellone è riusciuto nel post partita a riassumere al meglio la bizzarra sconfitta contro la Torres: "Fino al loro primo gol, proprio come nelle ultime gare, abbiamo tenuto noi il pallino del gioco non concedendo nulla all’avversario. Poi però una serie di episodi sfavorevoli ha portato al pareggio, determinato inoltre da alcune incomprensioni della nostra retroguardia. Nonostante la forza della Torres abbiamo evidenziato un’ottima fase di pressing e di recupero delle seconde palle. Sono soddisfatto di un ottimo primo tempo in cui abbiamo colpito un palo e creato una grande occasione con Nicastro. L’1-3 è un risultato troppo pesante per ciò che si è visto in campo".

Il tecnico biancorosso non può non essere comunque soddisfatto dei suoi ragazzi: "Anche oggi devo fare i complimenti alla squadra. Impeccabile dal punto di vista della voglia e dell’impegno. Purtroppo gli episodi non sono stati dalla nostra. L’ingresso di Varela ha un po’ spostato gli equilibri della partita. Dispiace perché volevamo chiudere l’anno con una vittoria da regalare ai nostri tifosi, presenti in massa nonostante la giornata fredda e piovosa. Per questo li ringrazio e auguro loro come a tutto il mondo Vis buone feste".

Stellone conclude poi con il resoconto parziale della stagione: "Siamo soddisfatti di ciò che è stato fatto fin qui. L’obiettivo ad inizio anno era quello di soffrire meno della scorsa stagione: ci stiamo riuscendo alla grande. Non possiamo però accontentarci. Ricaricheremo per una settimana le pile per poi ripartire con entusiasmo nel nostro cammino". Parole di speranza e di fiducia verso il futuro da parte del tecnico biancorosso che ricalcano quelle pronunciate dal collega Alfonso Greco: "Mi auguro che questa sia la scintilla che faccia svoltare in modo deciso il campionato della Torres. La differenza di approccio alla gara è dovuta dal periodo dell’avversario. La Vis veniva da quattro vittorie di fila e ha approcciato la gara meglio di noi. Questo però nel calcio non sempre basta. La vittoria di oggi consente ai ragazzi di ricaricare le pile con maggiore tranquillità, necessaria ad aumentare la fiducia anche dei nostri tifosi".

Lorenzo Mazzanti