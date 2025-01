Stellone: "Dalla trasferta a Terni dobbiamo cogliere il massimo"

"La classifica dice che la sfida contro la Ternana, così proprio come quella dell’andata, è un big match. Noi siamo intenzionati a dar continuità alla bella vittoria di Pontedera. Vogliamo osare così da poter ottenere il massimo anche dalla trasferta di Terni". Stellone alla vigilia della gara che consentirebbe alla Vis l’aggancio al terzo posto non vuole più nascondersi: "Abbiamo molto apprezzato il supporto dei nostri tifosi nell’allenamento mattutino. Hanno dato al gruppo squadra una bella carica. Con grande concentrazione dobbiamo quindi cercare di fare ancora meglio della gara d’andata".

Le ambizioni, in vista della gara di oggi, restano dunque elevate: "Prima della brutta sconfitta contro il Pineto, avvenuta nell’ultima giornata, la Ternana era reduce da una serie di ventuno risultati utili consecutivi. L’unica sconfitta ottenuta era infatti quella all’esordio contro il Pescara. Gli umbri sono una squadra forte con il compito e le possibilità di vincere il campionato, nonostante un recente periodo di risultati non troppo positivo. Sono stati primi in classifica fino a qualche settimana fa, dimostrandosi per tutto l’arco del campionato una squadra completa sotto ogni punto di vista. Infatti pur essendo molto tecnici, le statistiche li esaltano come migliori del girone nella fase di palleggio, sono abili anche nel pressing. Noi dovremmo dunque essere bravi a capire i momenti della partita e a vincere i tanti duelli che si susseguiranno". Biancorossi che dopo aver raggiunto con largo anticipo la quota salvezza non sono più intenzionati a porsi limiti: "L’obbiettivo attuale della Vis è quello di ottenere il massimo da ogni incontro. Dobbiamo continuare ad allenarci con la stessa dose d’intensità, d’impegno e di applicazione che ha fin qui contraddistinto il nostro lavoro settimanale. I ragazzi mi stanno mettendo in difficoltà nello stilare la formazione titolare poiché in ogni reparto ho l’imbarazzo della scelta. In questo modo ho l’opportunità di concedere del riposo a chiunque manifesti un qualsiasi tipo di problema poiché chi lo sostituisce si è sempre dimostrato al suo stesso livello. Questa settimana Coppola ha saltato un paio di allenamenti per un problema fisico e dunque non farà parte della partita di Terni".

A pochi giorni dalla chiusura del mercato, la situazione in casa Vis appare tuttavia congelata: "Abbiamo tolto quei giocatori che erano stati impiegati poco così da fornirgli l’opportunità di avere più spazio in altre squadre".

Così in campo (Stadio Libero Liberati, ore 19:30)

Ternana (4-2-3-1): Vannucchi; Casasola, Loiacono, Capuano, Martella; Corradini, De Boer; Carboni, Curcio, Cicerelli; Cianci. All. Abate A disp. Tito, Aloi, Carboni, Donnarumma,Vitali, Maestrelli, Ferrara,Trifelli, Carlos Matheus

(4-2-3-1): Vannucchi; Casasola, Loiacono, Capuano, Martella; Corradini, De Boer; Carboni, Curcio, Cicerelli; Cianci. All. Abate A disp. Tito, Aloi, Carboni, Donnarumma,Vitali, Maestrelli, Ferrara,Trifelli, Carlos Matheus Vis Pesaro (3-5-1-1) : Vukovic, Tonucci, Bove, Palomba, Zoia, Paganini, Pucciarelli, Orellana, Cannavò, Di Paola, Nicastro All. Stellone A disp. Mariani, Gramolini, Neri, Rabbini, Ceccacci, Forte, Busato, Okoro, Molina, Peixoto, Obi, Tavernaro

Arbitro: Vogliacco di Bari