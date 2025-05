Stellone elogia il Pescara: "Squadra forte e ben allenata per la promozione"

"Saranno due partite difficilissime perché il Pescara è in salute. Affronteremo una squadra forte e ben allenata. Costruita per la promozione diretta". È uno Stellone che nella conferenza stampa della vigilia non può fare altro che elogiare un’ avversario con tanti assi nella manica: "Il Pescara riesce spesso a creare superiorità nell’ area avversaria e si rende pericolosa attraverso i tanti cross dovuti alla prorompente spinta dei terzini. Davanti dispongono di giocatori forti mentre la difesa è esperta. Sulle corsie laterali possono contare su giocatori di gamba mentre in mediana c’è sia qualità che fisicità".

I vantaggi su cui potrà contare la formazione di mister Baldini saranno molteplici e Stellone li elenca tutti: "Essendo arrivati quarti hanno avuto una partita in meno rispetto a noi e a differenza della Vis non hanno infortunati. In difesa gli rientrerà inoltre anche il capitano Riccardo Brosco dalla squalifica e tra le loro fila sono soltanto due i diffidati. Oltre a questi vantaggi hanno anche a disposizione due risultati su tre nell’ arco dei centoottanta minuti". Un riferimento, da parte del tecnico biancorosso va anche sui due precedenti della stagione: "All’inizio del campionato il Pescara era partito benissimo ma la prima sconfitta la ottennero proprio contro di noi. In quel caso nonostante l’inferiorità numerica ci misero molto in difficoltà. Attaccando costantemente per quasi un’ora di gioco resero infatti Vukovic protagonista di gran parate. Tuttavia riuscimmo a vincere grazie a spirito e organizzazione. Al ritorno fu’ invece una gara completamente diversa. Dopo un primo tempo equilibrato passammo meritatamente in vantaggio nella ripresa ma fummo un po’ ingenui a concedergli il pareggio. Avevamo infatti avuto diverse occasioni per blindare il risultato ma non siamo riusciti a concrettizzarle".

A differenza di Stellone, mister Baldini anche alla vigilia della gara contro la Vis ha deciso di proseguire il suo silenzio stampa, ormai diventato un’abitudine. Il tecnico tuttavia, intervistato da Tuttosport soltanto qualche giorno fa’, aveva tracciato le linee guida per il proseguo dei playoff: "Ai miei ragazzi dico sempre di continuare ad avere coraggio nel proseguire con le nostre idee verso il raggiungimento dell’ obbiettivo promozione. Almeno sette di loro se non si perdono sono già pronti per la serie A. La determinazione e lo spirito combattivo sono però gli ingredienti da coltivare".

Lorenzo Mazzanti