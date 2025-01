Stellone guarda in alto:: "Adesso a 42 punti gli obiettivi cambiano"

"Una vittoria da grande squadra. Oltre che per il risultato sono contentissimo anche per la prestazione. L’unico rammarico è quello di non averla chiusa prima perché di occasioni ne abbiamo create diverse. Raggiunti i 42 punti anche gli obbiettivi cambiano". Dopo aver aperto l’anno con sette punti in tre partite ed aver raggiunto il Pescara in quarta posizione, Stellone ai microfoni post partita non può più nascondersi dietro l’obiettivo salvezza: "La squadra è forte, gioca bene e dispone di un’ottima condizione fisica. Sono molto soddisfatto di ciò che stiamo facendo. Chiunque gioca lo fa bene, dimostrando in questo modo un grande spirito di squadra. Vogliamo continuare a migliorarci partita dopo partita per provare a replicare il meraviglioso girone d’andata".

Spazio poi all’analisi della gara: "Siamo partiti bene fin da subito con l’ennesimo gol da palla inattiva. Nel primo tempo abbiamo concesso veramente poco. Con una maggiore precisione nell’ultimo passaggio avremmo tuttavia potuto raddoppiare. Nel primo quarto d’ora della ripresa abbiamo sofferto su qualche palla inattiva per poi uscire alla grande da questo piccolo momento di difficoltà, provocato dal loro cambio modulo. La squadra mi è piaciuta anche nei minuti finali poiché non ha più rischiato nulla".

Appare invece piuttosto rammaricato per la falsa partenza dei suoi il mister del Pontedera Leonardo Menichini: "La distrazione iniziale ha complicato l’intera gara. Nel primo tempo abbiamo sofferto mentre nella ripresa avremmo potuto anche pareggiare". Poi il mister granata esalta l’intero progetto Vis: "I biancorossi si sono dimostrati superiori. La Vis è una squadra che ti fa giocare male. Disponendo di giocatori di gran qualità è molto abile nella fase di pressing e nella gestione della palla. Il gol iniziale gli ha dato la libertà mentale di esprimersi al meglio".

