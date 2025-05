Stellone guida il Benelli ai playoff: vittoria contro il Pontedera

"Sono felice per il meritato passaggio del turno. Ci abbiamo creduto fino all’ultimo. Fin dal primo tempo ci siamo dimostrati superiori all’avversario. Siamo stati bravissimi perché non era facile attaccare senza mai subire ripartenze". Un finale thrilling ha regalato ad un Benelli gremito una gioia indescrivibile e Stellone non può che esserne fiero: "La partita si era complicata nell’unico nostro errore della partita. Tutti però hanno disputato un’ottima prestazione. Se nella prima frazione di gara abbiamo infatti sbagliato l’ultima scelta, nella ripresa abbiamo semplicemente schiacciato il Pontedera nella propria metà campo non concedendogli alcuna ripartenza. Con i cambi erano saltati tutti gli schemi e non esisteva più alcun modulo".

Il cammino nei playoff è solo all’inizio e Stellone guarda già avanti: "Non c’è tempo per festeggiare perché tra tre giorni si rigioca. Dobbiamo resettare immediatamente la gioia del passaggio del turno consapevoli della forza del nostro prossimo avversario: l’Arezzo (vincente per 3-1 contro il Gubbio, ndr). Mercoledì tuttavia vogliamo osare perché incontreremo una squadra forte e non abbiamo nulla da perdere. Peixoto, che negli ultimi giorni ha riportato un fastidio muscolare si aggiunge con Obi, Palomba e Forte alla lista degli infortunati. Forse sarà Obi l’unico ad essere recuperato".

Spazio poi per l’elogio alla fantastica cornice che il Benelli ha allestito per questo storico evento: "Il pubblico, proprio come nei playout dello scorso anno, ci ha spinto al gol in extremis. La coreografia è stata fantastica. Per un certo verso il merito di questo pareggio è anche il loro. Siamo orgogliosi di aver regalato una gioia immensa a tifo e dirigenza ma non ci vogliamo fermare".

Soddisfatto di come i suoi ragazzi hanno interpretato la gara è anche il mister del Pontedera Menichini: "Avremmo voluto continuare a divertirci per qualche altra partita. Sono orgoglioso della prestazione dei miei ragazzi. Il percorso resta positivo. La salvezza era l’obiettivo principale ma noi siamo riusciti anche ad agguantare i playoff. Purtroppo queste partite vengono decise da singoli episodi".

Lorenzo Mazzanti