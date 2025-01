Stellone: "In settimana ci faremo sentire": "L’espulsione di Coppola è stata vergognosa"

"Sono contento della gara che ho visto disputare dalla mia squadra. Nel primo tempo abbiamo avuto qualche occasione in più rispetto all’avversario. Nel secondo nonostante il torto arbitrale subito siamo riusciti a rimanere compatti. Ci siamo difesi con ordine ed organizzazione dimostrando un grande spirito di squadra. Con un atteggiamento di sacrificio abbiamo dimostrato di non voler uscire sconfiti da Arezzo".

È uno Stellone, quello che parla in conferenza stampa al termine di un pareggio a reti bianche contro l’Arezzo, che sulla scia del 2024 può aprire soddisfatto anche questo nuovo anno. Soddisfatto della squadra ma non della direzione di gara: "Oggi per l’arbitro è stata una partita storta. Il match è stato gestito in modo molto negativo. L’espulsione di Coppola è vergognosa. In entrambe le ammonizioni non commette alcun tipo di fallo, anzi lo subisce nella prima circostanza. Anche il quarto uomo poteva aiutare l’arbitro. In settimana ci faremo sentire perché non è la prima volta che in questa stagione veniamo penalizzati pesantemente".

Un mister biancorosso, che pur ammettendo il valore dell’avversario afferma: "L’Arezzo ha tutte le carte in regola per ottenere la promozione in un imminente futuro. Ha una società seria, con un ottimo allenatore ed un gruppo squadra di livello. In parità numerica però avremmo potuto ottenere qualcosa di più. Peccato per il tiro sul finale rimpallato a Molina. Tuttavia questo punto è il frutto di un’ottima prestazione corale. Sono contentissimo di come stiamo interpretando questo campionato".

Chiude infine con un’analisi delle prime 21 partite: "Dopo l’iniziale partita di Coppa Italia e il debutto con la Torres abbiamo riorganizzato alcune situazioni. In questo ultimo periodo i ragazzi stanno crescendo ulteriormente. Non ha caso nelle ultime dieci partite siamo tra le squadre che hanno totalizzato più punti. Grazie al lavoro compiuto dalla società ho a disposizione un giusto mix tra giovani e più esperti. Mi auguro di raggiungere la salvezza il prima possibile così da poter elevare i nostri obbiettivi".

Soddisfatto della prestazione dei suoi lo è anche il mister aretino Emanuele Troise: "Ci è mancata solo la finalizzazione. Nonostante la Vis sia una squadra molto aggressiva e compatta siamo riusciti spesso a riempire con molti uomini l’area di rigore creando tante potenziali occasioni. Sono soddisfatto per aver concesso davvero poco anche in occasione dei calci piazzati, fondamentale in cui i pesaresi sono davvero molto abili".

