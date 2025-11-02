Stellone: "La Juve può farci salire". E Machin la pedina risolvi-problemi

Tante assenze, su entrambe le sponde, nessun alibi. La curiosità di vedere all’opera l’ultimo José Machin, fresco d’ingaggio e di presentazione. Un innesto che alza sensibilmente il tasso tecnico della Vis. Roberto Stellone, che ci sta lavorando ormai da due settimane, sul guineano si esprime senza mezzi termini: "Lui non c’entra niente con questa categoria. Ha grandi qualità tecniche, sa tenere palla, verticalizzare; raramente sbaglia l’ultimo passaggio". E ancora: "Si è calato subito nella parte. Ci darà un grande aiuto per risolvere i nostri problemi di finalizzazione". Inquadramento: "Può fare la mezzala o il sottopunta, indifferentemente". Condizione fisica: "I dati ci dicono che sta bene, anche se non è ancora al massimo". Per inciso: Machin in questi mesi si è allenato con una squadra dilettantistica spagnola.

Domani sera contro la Juve (20,30) giocherà sicuramente, se dall’inizio il tecnico non lo dice. Ma si intuisce, visto anche il vuoto ‘tecnico’ creato dall’assenza di Nicastro, che potrebbe essere schierato subito. Magari abbinato a un altro trequartista (Di Paola?). Con il recuperato Giovannini pronto a subentrare. Il mister ha ancora tempo per pensarci su. "Abbiamo l’imbarazzo della scelta. Quel che è certo, Machin porta soluzioni diverse". Quelle che servono a una squadra che subisce poco ("E non è solo merito del portiere") ma fatica a trovare la via del gol. Come in casa del Bra: "Nel primo tempo la squadra non mi è piaciuta. Abbiamo avuto il pallino ma concluso poco. Nel secondo, con una punta in più, siamo stati più pericolosi. Le statistiche sono simili a quelle di Pontedera, vedi i 560 passaggi conclusi, ma là l’abbiamo sbloccata e qua no. Magari avremmo dovuto verticalizzare di più".

Altro limite attuale della Vis: le palle inattive, punto di forza della scorsa stagione: " Sì, lo scorso anno eravamo primi per pericolosità sui piazzati, ora facciamo fatica (ancora zero gol, ndr). Una spiegazione non c’è. Forse ci venivano meglio perché le provavamo meno. Battute a parte, dobbiamo essere più bravi a batterli (angoli e punizioni, ndr) e attaccare l’area".

Quanto conta la sfida di domani con la giovane Juve? "E’ una partita come le altre, in un campionato dove ogni volta è uno scontro e, a parte le prime tre, c’è molto equilibrio. Di certo sono in palio punti importanti, quelli che a noi servono per staccarci da sotto e avvicinarci al sopra. Ci serve la vittoria che altre volte avremmo meritato e non abbiamo ottenuto. Quella che dobbiamo ai nostri tifosi, che ci seguono sempre con passione, anche in trasferta; e alla società che non ci fa mancare nulla. Quella che dobbiamo volere più dei nostri avversari". Stellone si dice ottimista: "Stiamo migliorando nei duelli, stiamo crescendo nelle conclusioni, anche se dobbiamo tirare di più. Ora si tratta di indovinare le scelte finali". La lista degli assenti è ancora una volta nutrita: Nicastro, Ferrari, Paganini, Di Renzo e Tavernaro, al quale il mister augura di rientrare prima della fine della stagione. Recuperato Giovannini, dalla prossima (Terni) sarà pronto anche Paganini. La perdita di Tavernaro di certo offrirà più chance agli esterni in rosa, a partire da Bocs. Anche Beghetto potrebbe trovare più spazio nelle rotazioni.