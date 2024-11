Stellone: "Loro sono i più forti di tutti. Noi siamo stati gagliardi"

"Sono felicissimo per i tre punti. Abbiamo affrontato la miglior squadra del campionato e abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, siamo stati bravi sulle seconde palle e nel finale siamo stati fortunati. La nostra è stata una prestazione gagliarda, maschia: ci siamo difesi bene senza mai mollare. Faccio i complimenti ai ragazzi per questo spirito". Le parole usate da mister Roberto Stellone riassumono alla perfezione l’andamento della gara. Grazie alla vittoria sul Pescara, alla prima sconfitta stagionale, la Vis porta a tre il numero di successi consecutivi ma il tecnico biancorosso pare non volersi accontentare e nonostante la vittoria contro la regina di questo girone afferma: "I tre difensori dovevano avere più qualità e più coraggio nell’impostare e saltare la loro prima linea di pressione. Non abbiamo gestito bene la situazione del vantaggio numerico controllando male molti palloni nelle partenze dal basso. Non è stata la nostra miglior partita sotto l’aspetto della qualità del gioco. Per merito del Pescara, rispetto alle precedenti gare abbiamo calciato meno in porta, tenuto meno il possesso palla e creato meno occasioni da gol".

Con grande onestà Stellone poi ribadisce che "nonostante fosse in 10, il Pescara ha continuato ad attaccare concedendo davvero poco. Per le occasioni avute meritava di più. Oggi è stata una di quelle partite che non meriti di vincere ma riesci a portare a casa. Faccio i complimenti al Pescara, al suo allenatore Baldini, perché pur essendo in inferiorità numerica ci hanno messo in difficoltà come nessuna squadra che abbiamo incontrato finora abbia mai fatto. Il Pescara ha tutte le carte in regola per vincere il campionato".

Sull’altro fronte, non c’è scoramento da parte di Baldini: "Ho visto la mia squadra che ha lottato e ha fatto una grande partita. Io sono orgoglioso e non triste per questa gara".

l. maz.