Stellone: "Ottimo atteggiamento". E il Puccia: "Un match vero"

Roberto Stellone si prende il buono dal derby: il punto, che non è da buttare, e la prestazione, apprezzata anche dal pubblico. "Non era facile – dice – avendo giocato in dieci a lungo. Partite così rischi di comprometterle. Ho visto un ottimo atteggiamento, abbiamo rischiato poco. E abbiamo cercato noi di produrre gioco. Sfiorando anche il vantaggio, vedi la traversa di Di Paola". Non è stato il Rimini che Stellone si aspettava: "Mi aspettavo un altro modulo, invece sono passati al 5-3-1-1, questo ci ha un po’ disorientato nelle pressioni". La Vis le ha provate tutte: "Ho messo cambi offensivi per vincerla, siamo passati alla difesa a quattro. Dietro abbiamo vinto i duelli, ci è mancata la scelta nell’ultimo passaggio. Ma va anche detto che loro si sono abbassati molto. Nove dietro la linea della palla, non era facile trovare spazi. In certi casi, poi, se ti sbilanci rischi grosso".

Attenuante non da poco: "Abbiamo cambiato una quindicina di giocatori, alcuni sono appena arrivati, altri non sono ancora pronti. Stiamo lavorando e pian piano troveremo la nostra strada". Poche parole sul contestato episodio dell’espulsione di Jallow: "Si sono strattonati col difensore, nel liberarsi dalla morsa ha un po’ aperto il gomito e l’altro (Lepri, ndr) si è buttato". Sul fattaccio si è soffermato anche Manuel Pucciarelli, premiato per le cento presenze in biancorosso: "E’ stata una partita strana, condizionata da quell’episodio. Sessanta minuti con l’uomo in meno pesano, specialmente in agosto, nel finale eravamo un po’ sulle gambe. Ma ci abbiamo provato, anche se abbiamo creato poco. L’atteggiamento però era quello giusto". Come appare la Vis dei tanti volti nuovi agli occhi di un veterano? "Vedo ragazzi molto interessanti, anche quest’anno – aggiunge il Puccia – sta a noi far capire loro cosa vuole il mister in campo". Detto da uno che là in mezzo padroneggia la situazione e che ammette di sentirsi molti meno anni dei 34 dell’anagrafe: "Dopo essere rimasti in dieci, ci siamo un po’ abbassati, ma non più di tanto, esercitando una pressione intermedia. Così facendo abbiamo rischiato poco e avuto le nostre occasioni. Non dimentichiamoci che loro sono una squadra forte, anche con i pochi che ci sono. In sostanza è stata una partita vera". Scavallate le cento presenze: "Un bel traguardo, ma quando ho rinnovato ho subito pensato alle prossime cento. Ammetto: ero un po’ emozionato all’inizio, poi mi sono sciolto".