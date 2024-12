Stellone, scatta l’elogio : "Tre punti importanti"

"Vittoria meritata e fortemente voluta. Faccio i complimenti ai ragazzi per come siano riusciti a non disunirsi mai. 3 punti importantissimi per il morale, per la classifica e per tutto l’ambiente biancorosso". Sono queste le parole di uno Stellone ormai sempre più abituato al dolce sapore della vittoria. Ancora una volta i suoi ragazzi hanno dimostrato sul campo il lavoro che il tecnico svolge in modo magistrale durante la settimana. Analizzando il match il mister vissino afferma: "Anche la partita di oggi si è rivelata complessa. Nei primi 20 minuti di gara non siamo riusciti infatti a prendere le misure ed esprimerci come avremmo voluto. Il Milan Futuro, dalla grande prestanza fisica, si è infatti rivelato molto aggressivo. Poi però, aldilà del loro gol, avvenuto in circostanze fortuite, abbiamo avuto sempre noi in mano il pallino del gioco, attaccando e creando varie occasioni da gol senza abbassare mai il baricentro". Nonostante i risultati incredibili ottenuti fin qui, era dal 2001 che la Vis Pesaro non vinceva quattro gare consecutive in Lega Pro, Stellone mantiene i piedi per terra: "Dobbiamo pensare subito alla prossima gara casalinga contro la Torres così da chiudere al meglio l’anno. Per raggiungere l’obbiettivo salvezza il prima possibile dovremmo essere bravi a non accontentarci". Prosegue poi con l’analisi di questa prima parte di stagione: "È inutile nascondere che in questo girone d’andata abbiamo fatto benissimo, trovando fin da subito il giusto equilibrio. L’intera rosa ha risposto bene. Infatti nell’arco di questa prima parte di campionato, pur cambiando diversi componenti, la squadra ha sempre mantenuto un ottimo livello. Questi risultati però non sono inaspettati. Nonostante le difficoltà della scorsa stagione, questi 35 punti sono il frutto di un ritiro svolto con la rosa quasi al completo". Soddisfatto della prestazione dei suoi lo è anche il tecnico rossonero Daniele Bonera che in sala stampa afferma: "Reputo positiva la prestazione dei miei ragazzi. L’episodio arbitrale che ha propiziato il gol del vantaggio della Vis ha sicuramente influito sul risultato finale. Sono soddisfatto di come siamo riusciti a tenere il campo al cospetto di una Vis Pesaro costruita per restare ai vertici della classifica. Forse avremmo dovuto sviluppare in modo migliore i contropiedi, soprattutto nella ripresa . Peccato perché avevamo incanalato il match sui giusti binari. Tuttavia non ho nulla da rimproverare a questi ragazzi".

Lorenzo Mazzanti