Stende due avversari con un pugno e finisce a processo per lesioni

Mancavano 10 minuti alla fine e la sua squadra stava vincendo, ma quando gli avversari hanno chiesto di accelerare il tiro della punizione, lui si è avvicinato a due giocatori e gli ha sferrato due pugni in faccia. Un’aggressione in campo che gli è costato un processo per lesioni e la cacciata dalla squadra. L’imputato si chiama Antonello Donnini, 32 anni, del Treponti di Fano, team che milita in terza categoria, e che a novembre 2022, era scesa in campo a Villa San Martino per disputare la partita contro l’Asd V.F. di Pesaro.

Ieri, prima udienza del giudizio, il difensore del 32enne, l’avvocato Roberto Ginesi, ha proposto un’offerta risarcitoria ai due calciatori feriti dell’Asd V.F.: 2mila euro per Gueye Massamba, senegalese, che l’aggressore aveva gettato a terra e colpito fratturandogli lo zigomo (30 giorni di prognosi) e di 500 per l’altro, Gaetano Romano, anche lui centrato con un cazzotto e svenuto (7 giorni di prognosi). Un compagno lo aveva soccorso estraendogli la lingua che altrimenti poteva soffocarlo. All’udienza, l’imputato è stato ascoltato dal giudice al quale ha detto di volersi scusare ma ribadendo di aver colpito per sue motivazioni. I due giocatori colpiti hanno accettato le scuse ma non le hanno ritenute sincere. Il presidente dell’Asd V.F. Sergio Presicce dice: "Donnini è stato querelato perché non è accettabile ciò che ha fatto". Udienza rinviata.