"Sterpaglie e sporcizia ovunque A Sassonia sud regna il degrado"

di Anna Marchetti

Luca Serfilippi all’attacco della giunta Seri. "Dimenticata Sassonia sud – denuncia il consigliere comunale e regionale, indicato come possibile candidato sindaco del centrodestra – serve un intervento urgente di riqualificazione prima del periodo estivo". "Una situazione di abbandono – secondo Serfilippi e i colleghi leghisti Gianluca Ilari, Marianna Magrini e Luigi Scopelliti – che esaspera i residenti e danneggia le attività economiche e turistiche. Occorre intervenire prima della stagione estiva per ripristinare una situazione di sicurezza e decoro".

L’emergenza di Sassonia sud diventa oggetto di una interrogazione da parte degli esponenti leghisti che chiedono un rapido intervento dell’amministrazione fanese. "A Sassonia – fanno presente – c’è degrado e incuria. Cittadini ed esercenti denunciano il deterioramento del manto stradale, l’assenza di manutenzione del verde pubblico e il il totale abbandono dell’area denominata ‘la montagnola’, parte integrante del poligono di tiro ‘Le Brecce’ quasi completamente distrutta, nonostante sia un sito di interesse storico ed architettonico".

Insistono i consiglieri leghisti: "Questa zona, in forte espansione demografica ha una notevole importanza turistica visto che affaccia su una delle poche spiagge libere, molto frequentata da cittadini e turisti. E’ pertanto necessario intervenire urgentemente per ripristinare le condizioni di decoro, per il miglioramento dell’arredo urbano e per interventi di manutenzione del verde pubblico e del manto stradale".

"Nell’interrogazione chiediamo – conclude Serfilippi – di avere risposte certe sia sui tempi di realizzazione degli interventi di manutenzione, sia se esiste un piano di riqualificazione di tutta l’area. Inoltre chiediamo di valutare la possibilità di utilizzare i terreni comunali abbandonati per realizzare un nuovo parcheggio, visto il recente calo degli stalli in viale Dante Alighieri. Non è più tollerabile che questa giunta, come sempre distratta e senza idee, abbandoni completamente intere zone strategiche per la città".

Sono anni che i residenti di Sassonia sud e il comitato Le Brecce lamentano distacchi di pezzi di cemento dal cavalcavia, verde incolto con i canneti che d’estate prendono il sopravvento e diventano "nascondiglio" di rifiuti abbandonati, sporcizia ovunque, in particolare nell’area retrostante la Montagnola dell’ex poligono di tiro, "utilizzata nel periodo estivo – è la denuncia ripetuta dei residenti – come un bagno a cielo aperto".

Tra le esigenze poste dai residenti c’è l’innalzamento delle tre scogliere davanti alla pista dei go-kart a difesa della costa e delle abitazioni, un progetto finanziato con 3 milioni di euro dal Ministero dell’Ambiente dal 2010, e lo spostamento del luna-park dall’ex pista dei go-kart (su cui insiste un vincolo ambientale) in un’altra area, specificatamente destinata dal Prg agli spettacoli viaggianti.