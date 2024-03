Stessa classe, 45 anni dopo: gran rimpatriata

Fra la prima e la seconda foto sono trascorsi circa 45anni. Entrambe sono scattate, nella posa di allora, sulla scalinata d’ingresso della scuola elementare "Giacomo Leopardi" di via Fermi a Pesaro. Sono le ragazze e i ragazzi della classe III sezione C che domenica scorsa, dopo quasi mezzo secolo si sono ritrovati fisicamente insieme a pranzo. La sorpresa più grande è stata la presenza di Valentino Antaldi e di Fabio Mariotti che oggi vive in Svizzera e che ha commentato con sue testuali parole: "Io ho lasciato Pesaro presto, per Urbino prima, poi Firenze, poi la Svizzera. E’ stato interessante come entro le poche ore di una giornata i ricordi si sono lentamente mostrati. Apparentemente ho ritrovato gli stessi legami, emotivi e non. La ‘classe’ si è dimostrata unita nel condividere 45 anni di esperienze. "Tutta la storia ha avuto inizio dall’apertura del gruppo WhatsApp i primi di gennaio, dalla ricerca di Fabio Mariotti e, raccontano le cronache dell’incontro, "è stato soprattutto molto commovente rivedere Valentino, per tutti noi si è trattato di un salto nel passato che ha toccato tanti ricordi".