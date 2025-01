Stessa rivendita, altri 2,5 milioni: "Che emozione far vincere la gente"

Sono le nove del mattino e la tabaccheria "Cardinali" di piazza Lazzarini ha da poco alzato serranda esponendo un cartello di fronte al quale i passanti sobbalzano: "Vinti due milioni e mezzo di euro alla lotteria Italia". Di fianco, il numero del fatidico biglietto che ha cambiato la vita a chi l’ha acquistato: serie T numero 378442. Una lettera e sei cifre stampate su un tagliando venduto probabilmente negli ultimi giorni prima dell’estrazione: "Ne abbiamo distribuiti davvero tanti, specie della serie T, nell’ultimo mese, a persone di mezza età soprattutto", dice Lucia Orazi, la moglie del titolare Marcello Bucci il quale arriverà a dar man forte nel turno pomeridiano. Già, perché bisogna fare i conti con un piccolo esercito di scommettitori che vogliono entrare qui, nella bottega dove i sogni diventano realtà: "Siamo emozionate – dicono Lucia Orazi e la commessa Raffaella Pensalfini – perché non è la prima volta che ci capita di regalare milioni a chi decide di scommettere nella nostra ricevitoria". Incredibile ma vero. Qui, nella stesso banco dove pochi giorni fa qualcuno ha speso cinque euro vincendone ora due milioni e mezzo, era accaduto qualcosa di simile e anzi di più bello quattro anni fa, nel 2021.

"Allora – spiega Lucia – avevamo venduto un tagliando che era valso una maxi vincita di 5 milioni di euro: era il primo premio della Lotteria Italia, stavolta è arrivato il secondo e in tutto fanno sette milioni e mezzo distribuiti in pochi anni". Per fermarsi alla lotteria Italia. Perché se ci si gira e si scruta la parete, si possono vedere appesi in serie gli articoli de “Il Resto del Carlino“ che raccontano di altre vincite, meno clamorose ma non meno piacevoli: "Cliente di 55 anni donna gratta cinquecentomila euro", con il commento del sempre proprietario Marcello Bucci che aveva provveduto a mettere in cassaforte il tagliando: "Quando il vincitore ha capito quello che aveva vinto, stava per svenire". E ancora: "Compra due gratta e vinci e porta a casa cinquanta mila euro", solo per citare due esempi.

Come può essere possibile? "Non lo sappiamo, possiamo solo dire che questa ricevitoria è molto generosa con i nostri clienti e che ne ha fatti felici molti nel tempo", aggiungono Lucia e Raffaelle che faticano a trovare tempo per parlare. Nonostante sia mattina presto, la gente si ferma, entra e gioca, non la lotteria Italia che è ovviamente scaduta, ma le altre combinazioni: "Io gioco al superenalotto, sono un cliente affezionato di questa ricevitoria e mi meriterei almeno un premio di consolazione, mi accontenterei anche di meno", dice un avventore che preferisce non svelare il nome: "Non bisogna mai darlo, non si sa mai che porti a casa qualcosa, nell’eventualità vorrei riservatezza". Due donne ordinano un gratta e vinci e una è alquanto nervosa: "Niente fotografie, non voglio far vedere a nessuno che gioco e quanto punto".

Già, ma la lotteria Italia e i milioni distribuiti in questo luogo come si spiegano? "Non lo so, è una combinazione forse casuale o forse no, fatto sta che se si vuole vincere bisogna forse provarci qui, magari non subito, ma fra qualche tempo forse sì", dice Maria F., 76 anni, che si trascina in tabaccheria con una gamba dolorante, ma senza rinunciare al suo gratta e vinci. E’ una fiera. Fuori la statua di Pavarotti allarga le braccia proprio di fronte alla tabaccheria e sembra dire: beati voi. O meglio: beato lui (o lei).

Davide Eusebi