Stesso mare e ristorante Ma +3700 euro di Tosap

Stesso mare, stesso ristorante ma da un anno all’altro, 3.771 euro in più di tasse comunali da pagare. Il Comune, però, nega di aver aumentato le tariffe. Alessandro Corsini, (foto) mostra il bollettino del "canone unico annuale" da saldare entro fine mese: "Sta di fatto che l’anno scorso di Tosap ho pagato 7.800 euro, mentre quest’anno andrò a pagare 11.500 euro. Non ci volevo credere: vorrei far notare che il mio ristorante è sempre lo stesso, non è che mi sono trasferito a Forte dei Marmi".

Corsini è il titolare del Coco Bongo in fondo a viale Trieste, lato Levante. Giovedì è stato all’Ica, la società di riscossione "imposte comunali affini" in via Mameli. "Nessun errore. Dovrò un 30 per cento in più, ma non so perché. Mi hanno spiegato che, per via della mia collocazione, sono tra gli ultimi ad essere passato dalla Tosap (tassa occupazione suolo pubblico) al Canone unico annuale. Fortuna potrò rateizzare, anche se una cifra così alta, tra capo e collo, a stagione non ancora iniziata, è una mazzata". Quante rate?

"Tre da 3.800 euro. Certo per un’attività stagionale sarebbe meglio pagare da fine stagione. Posso aprire dal 1 marzo al 31 ottobre. Con la nuova modalità mi trovo a pagare, ancora prima di aver iniziato a lavorare. All’Ica hanno detto che per non pagare annualmente dovrei smontare tutta la struttura: ci rendiamo conto?".

Morale della favola, Corsini è inviperito: "Ho appena stampato il menù: non ho voluto alzare i prezzi vista la situazione economica delle famiglie. Non ho voluto, ma non è sostenibile se i costi aumentano con questa velocità. Non lo trovo giusto". Il canone unico comunale è stato introdotto nel 2021 a livello nazionale e riunisce in una sola forma di prelievo le entrate relative all’occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari.

Solidea Vitali Rosati