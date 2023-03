Steward tenta di dividerli E si trova col naso rotto

Fratturano il naso all’addetta alla sicurezza del locale intervenuta per dividerli, uno è stato condannato a 4 mesi con rito abbreviato e al pagamento di 10mila euro di risarcimento danni, l’altro invece, andato a dibattimento, ha scampato la condanna per aver risarcito la vittima (mille euro), la quale ha ritirato la querela e il reato si è così estinto. Il fatto risale a settembre 2019. Succede al Circolove, il locale a Fosso Sejore. Tra i due imputati si era acceso un diverbio e la steward della security, una donna di origini uruguayane, è intervenuta per farli smettere.

I litiganti, stando alla denuncia, si sarebbero scagliati contro di lei. E si sarebbe ritrovata col naso fratturato. Finiti a processo per lesioni, ieri quello considerato il picchiatore, difeso dall’avvocato Paolo Biancofiore, ha avuto 4 mesi. Il pm ne aveva chiesti 8. Il legale è pronto a fare appello. L’altro invece assistito dall’avvocato Roberto Brunelli, a dire della stessa vittima, le avrebbe solo dato una botta sulla spalla. L’imputato ha risarcito, la vittima ha rimesso la querela e il caso si è chiuso con sentenza di non doversi procedere. e. ros.