"Stiamo attrezzando anche piazzale Collenuccio"

"Pesaro ha una grande vitalità nel teatro amatoriale e non solo. Se una città ha un festival così antico e prestigioso come il Gad e uno dei pubblici più numerosi a teatro, con oltre 2mila abbonati, è merito di una cultura teatrale portata avanti da tante compagnie ed artisti". A dirlo è il vicesindaco e assessore della Cultura, Daniele Vimini (a sinistra) che entra nel dettaglio delle iniziative del Comune a supporto dei luoghi del teatro: "Soprattutto negli ultimi dieci anni – dice – abbiamo cercato di supportare l’attività teatrale con nuovi spazi. Oggi abbiamo cinque teatri pubblici, esclusi Rossini e Teatro Iata, che con l’ultimo intervento della Cassa di Risparmio, proprietaria della struttura, è stata riqualificata e può ospitare 100 posti. Certo ha dei costi di attivazione ma in media in un anno tra prove e spettacoli lavora 250 giorni. Altro teatro cittadino è quello della Maddalena, 100 posti, in gestione ad Hangartfest ma a disposizione della città. A questi si aggiunge la Sala della Repubblica del Teatro Rossini, con 130 posti, con costi di attivazione lievemente più alti (circa 600 euro per il giorno di spettacolo aperto al pubblico) e che viene molto utilizzata per residenze artistiche".

"C’è poi il nuovo teatro della Piccola Ribalta, altro spazio di 100 posti, che ha avuto anche il grande merito di riqualificare l’area di via dell’Acquedotto. Infine, il Salone Palmerini, a Palazzo Gradari, recuperato grazie alla Capitale della Cultura e dalla Cte, con una capienza ai 100 posti. Ci sono poi tanti luoghi privati, con una vivacità importante, così come i teatri scolastici". Per quanto riguarda la stagione estiva "oltre al Miralfiore – aggiunge Vimini - stiamo cercando di attrezzare piazzale Collenuccio come un teatro estivo, così come è stato per il palco a disposizione intorno alla Biosfera".

