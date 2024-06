"Stiamo lavorando al ritorno del Giro d’Italia. Già investiti 5 milioni nelle strutture sportive"

Lo sport a Urbino che ruolo ha e come è stato incentivato negli ultimi 5 anni? Gli investimenti sono stati di 5 milioni di euro come spiegano dalla coalizione “La città che verrà“ a sostegno di Maurizio Gambini.

"Con questi fondi – commenta Ivan Santi dalla coalizione di Gambini – abbiamo realizzato tantissimi lavori, riqualificato, sistemato e anche realizzato impianti completamente nuovi in tutto il territorio. Il nuovo campo in sintetico nel Polo Varea è un impianto che ridà dignità a tutto il settore calcistico urbinate. Finalmente abbiamo le infrastrutture adeguate per rilanciare gli eventi (anche di caratura internazionale) e fare uno scatto in avanti. Era necessario questo lavoro, ma adesso guardiamo oltre". Oltre a questi ci sono stati interventi sullo stadio rigenerato, il palazzetto Mondolce, il Parco dell’Aquilone, il bike park e il campo pratica per il golf.

"Adesso ci sono le basi per rilanciare sport e il turismo sportivo, un’accoppiata vincente, soprattutto tra le nuove generazioni – prosegue Gianfranco Fedrigucci (foto) –. Uno dei temi del prossimo futuro sarà il ritorno del Giro d’Italia a Urbino. Anche in questo caso ci colleghiamo al Capoluogo, che è una via di accesso a maggiori finanziamenti. Ovvio, bisognerà partecipare ai bandi, ma questa è un’evidenza che riguarda tutti i Comuni, non andrebbe nemmeno citata. Ma al contrario di quanto qualcuno dice, non sarà più la stessa cosa di prima. E lo conferma Openpolis rilevando che la maggior parte degli investimenti sportivi è stata assegnata ai comuni capoluogo di provincia".

fra. pier.