Stili di vita sostenibili Oggi al Miralfiore si apre il ‘Simposio’

Si terrà oggi, alle ore 10.30, davanti al bar Serra degli Agrumi del Parco Miralfiore, il via ufficiale del “Simposio stili di vita sostenibili”, appuntamento promosso dal Comune in programma fino al 31 maggio, da mattina a sera, in diversi luoghi della città. Interverranno il sindaco Matteo Ricci, l’assessore Maria Rosa Conti e i rappresentanti delle realtà coinvolte. Le iniziative proseguiranno, oggi, al parco fino alle 12.30, poi dalle 17.30 alle 18.30, sempre al Miralfiore è prevista la dimostrazione Jolette (la carrozzina per i disabili che vogliono fare escursioni) promossa da Piattaforma Solidale. Alle ore 20.45, l’associazione “La Ginestra del San Bartolo” presenta “Un parco. Lentamente” passeggiata serali, percorsi naturalistici alla riscoperta dell’ambiente: passeggiata nel Parco San Bartolo, lungo la Strada di Bocca del Lupo, per conoscere e osservare le lucciole. Prenotazioni: 351.7305423 (max.15 persone).