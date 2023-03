Stipendi, contratti e orari "Ecco cosa offriamo"

Seppur per la stagione estiva manchino ancora oltre due mesi, titolari di ristoranti, bar e spiagge, per paura di non trovare personale, hanno iniziato da tempo ad attaccare i cartelli di "cercasi personale" fuori dalle strutture. "L’anno scorso è stato un vero e proprio incubo, vediamo se partire prima ci aiuta a trovare più personale anche se sembra non essere cambiato nulla". A dirlo sono stati i due titolari del ‘Giro di boa’ in viale Trieste a cui, ad oggi, mancano all’appello due camerieri e un aiuto cuoco. "Siamo disposti ad assumere, dopo un periodo di prova, alcune figure che ci aiutino con la sala e con la cucina ma ad oggi ancora nessuno, solo proposte da persone fuori Pesaro che necessitano anche di vitto e alloggio. Ci dicono che è colpa nostra se non viene nessuno a lavorare da noi, ma in realtà la voglia di fare la stagione è poca". Chi invece quest’anno sembra aver avuto più fortuna è Alessandro Corsini, titolare di bagni Primavera e del ristorante CocoBongo, a cui ancora manca un cameriere ma è fiducioso di trovarlo già dalle prossime settimane: "Quest’anno sembra essere migliore la situazione ma sono dovuto scendere a compromessi: assumo solo persone con esperienza o desiderose di imparare il mestiere, ma soprattutto persone motivate, adulte e magari anche con una famiglia alle spalle. Gente a cui il lavoro serve e non se lo fanno scappare. Mi sono ritrovato in passato – continua Corsini – ad avere dei giovanissimi ubriachi sul posto di lavoro, che rubavano le bottiglie di vino avanzate dal tavolo dei clienti, quell’episodio mi ha fatto dire basta con chi è alle prime armi".

Otto euro all’ora, un giorno di riposo e dalle 4 alle 8 ore di lavoro al giorno. È questo il contratto che il titolare propone al cameriere mancante nello staff.

g. m.