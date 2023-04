Stipendi in ritardo Murgia: "Il Comune vigila Allarme rientrato"

La Scoppio, società che gestisce il trasporto scolastico a Pesaro, è stata oggetto di verifica in Consiglio: "Alcuni dipendenti hanno segnalato ritardi nel pagamento degli stipendi e si sono preoccupati di non rivivere incubi passati con la precedente società" ha detto Andreolli (Lega) a cui ha risposto l’assessore a Murgia: "Oggi non ci sono stipendi insoluti. Questa è una situazione su cui l’amministrazione vigila costantemente. Ci sono stati brevi, ma comunque sgradevoli, ritardi negli stipendi: sono già stati segnalati e rientrati".