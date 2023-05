Stivali e carriole per gli alluvionati

La Pro loco Monte Porzio-Castelvecchio Aps si è attivata per la raccolta di materiale per le zone alluvionate dell’Emilia Romagna. Nei locali del circolo Acli ‘Suor Gualtiera’ di Castelvecchio è stato aperto un punto in cui si possono conferire gli oggetti, che poi verranno portati a Rikrea, il magazzino solidale della Caritas di Senigallia, che provvederà alla consegna. La raccolta andrà avanti anche oggi e domani, dalle 16,15 alle 19,30. Il materiale necessario, in questa fase, è costituito da carriole, pale, guanti da lavoro, stivali, tira acqua con manici, stracci e idropulitrici. Non verranno accettate altre tipologie di oggetti.