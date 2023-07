"Stop a bici e monopattini sui marciapiedi"

Il pericolo si annida anche sui marciapiedi di Pesaro, specialmente in via XXIV Maggio, più di quanto non si immagini, le vittime sono all’ordine del giorno, questo dovuto ad infortuni per incidenti e investimenti ad adulti, bambini ed animali, in prossimità del loro uscio di casa. Premetto che abito con la mia famiglia in via XXIV Maggio, siamo proprietari di 2 abitazioni, quindi abbiamo due ingressi che si affacciano sul marciapiedi della via, così come hanno i tanti altri abitanti della zona. Ci sentiamo vittime di un malcostume che da sempre ci perseguita, molte persone giornalmente si sentono in diritto di transitare sul marciapiede, percorrendolo dal tribunale fino al semaforo di via Bixio, anche molto velocemente, con biciclette e monopattini (questi ultimi molto più rari). Siamo stati investiti in più occasioni, soprattutto se non si è prestata attenzione dopo aver aperto la porta di casa e aver messo il piede fuori. Abbiamo chiesto più volte l’intervento della Polizia Locale ma ci è stato risposto che il loro intervento non è possibile in quanto il reato viene commesso sul marciapiedi. Come sarebbe non possono farci niente? Come possiamo essere tutelati, qual è l’autorità che si occuperebbe di effettuare contravvenzioni? Il marciapiedi non è dedicato al transito pedonale? Oggi la politica è fatta di grandi esposizioni e spesso è avulsa, dai bisogni più semplici e reali che purtroppo spesso vengono tralasciati poiché considerati dei mali ‘minori’. Ma la vita quotidiana è quella che tocca il benessere di tutti i cittadini, che come tali hanno il diritto di far rispettare le leggi a chi le disobbedisce. E soprattutto evitare di mettere in pericolo i cittadini.

