Stop ai raid nelle case: coppia inseguita e bloccata

Inseguiti in macchina e bloccati da carabinieri e ‘vigili urbani’ prima che potessero commettere qualche raid in appartamenti della zona. Una perfetta azione sinergica dei carabinieri di Mondolfo e San Costanzo insieme alla polizia locale della Media Valcesano (che accorpa gli agenti di Mondavio, San Lorenzo, San Costanzo e Monte Porzio) ha consentito ieri mattina di stroncare sul nascere tentativi di furti in località Solfanuccio, nel territorio sancostanzese.

Ad essere fermati, un uomo di 40 anni e una donna di 35, marito e moglie, pregiudicati per reati contro il patrimonio, in trasferta dall’Abruzzo, dove risiedono, che si aggiravano con fare sospetto a bordo della loro Peugeot intorno ad alcune abitazioni di campagna a Solfanuccio; e in una di queste si sono anche fermati per suonare il campanello, chiedendo poi vaghe informazioni alla padrona di casa, affacciatasi alla porta. Una mossa, quella del campanello, utilizzata spesso dai ladri per verificare se nell’edificio preso di mira c’è qualcuno. A dissuaderli dai loro piani sono stati, prima che potessero ‘colpire’, i militari della caserma di Mondolfo guidati dal maresciallo Domenico Pellegrino (coadiuvati anche dai colleghi sancostanzesi) e la polizia locale, con il comandante Andrea Rovinelli, che ha immediatamente avvertito gli uomini dell’Arma del passaggio sotto una telecamera con sistema di rilevazione targhe di una macchina ‘segnalata’. Da lì (erano circa le 10) l’immediato intervento in zona Solfanuccio sia dei carabinieri che degli agenti della municipale e l’intercettazione dell’auto sospetta, che alla vista di una pattuglia si è allontanata a velocità sostenuta, ma l’inseguimento a sirene spiegate delle forze dell’ordine ha avuto successo e dopo pochissimi chilometri la coppia è stata bloccata sulla strada che collega San Costanzo a Cerasa.

Dopodiché, nei confronti dei coniugi è scattato da parte dei carabinieri il deferimento per porto abusivo di cacciavite, lungo 35 centimetri (vietato ai pregiudicati), e la richiesta di divieto di ingresso nel territorio di San Costanzo. In sintesi, un ottimo lavoro frutto della collaborazione fra militari e agenti di polizia locale, favorito in maniera determinante dal nuovo sistema di telecamere con dispositivo di lettura targhe installato da due anni a questa parte dal Comune di San Costanzo, che consente un presidio del territorio molto più efficace.

Sandro Franceschetti