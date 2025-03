Stop al locale della movida urbinate

Chiuso il locale della movida urbinate per le prossime due settimane, troppe liti e in qualche caso anche lesioni. Questo è il motivo per il quale il Questore di Pesaro e Urbino ha disposto quindici giorni di stop da parte al disco club Enjoy di Urbino che si trova in via Bocca Trabaria Sud. E’ quanto stabilito con un provvedimento, notificato questa mattina da parte della Questura, che ha sospeso per 15 giorni la licenza del locale, tappa obbligata per il ‘giovedì dello studente’. Ma il titolare della discoteca Samuele Sorrenti non ci sta. "Urbino è una città antica come i mattoncini del palazzo Ducale. Ci hanno sempre remato tutti contro. C’è proprio un accanimento contro di noi anche da parte delle istituzioni e della gente. Siamo visti come un locale ‘scomodo’. A Urbino nessuno vuole che gli studenti si divertano".

La decisione di ordine pubblico nasce a seguito di un’attività investigativa svolta dagli agenti della polizia e dai militari dell’arma dei carabinieri nel corso dell’ultimo periodo. In particolare, segnalano le forze dell’ordine, il locale è stato oggetto di numerosi interventi, che si sono verificati in occasione dei cosiddetti "giovedì universitari". Il disco club Enjoy, infatti, è stato teatro di liti anche violente sia all’interno del locale che nelle immediate vicinanze. Alcune delle persone coinvolte hanno riportato anche alcune lesioni. Da qui la decisione di chiudere la discoteca per due settimane. Ma, secondo il titolare, a farne le spese in alcuni casi sono stati gli stessi collaboratori della disco. Giovedì scorso "un mio collaboratore è stato gonfiato di mazzate da parte di quattro ragazzi che erano venuti a divertirsi – racconta Sorrenti -. Gli aveva semplicemente chiesto di spostarsi e uno di loro gli si è fiondato addosso e gli ha tirato quattro pugni in faccia. Siamo stati noi a chiamare i carabinieri. I quattro ragazzi sono fuggiti sono scappati. In caso di problemi siamo noi stessi ad allontanare chi non si comporta bene. Qualche mese fa, un giovedì, un ragazzo è stato allontanato mentre andava a disturbare nel bagno delle donne. E lui che ha fatto? Il sabato è tornato. Anche in questo caso le forze dell’ordine le abbiamo chiamate noi".