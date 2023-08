Stop alla sosta gratis, e il Comune paga

di Tiziana Petrelli

È di poco meno di 25mila euro (circa mille euro al mese a metro quadro) la somma che il comune di Fano dovrà versare quest’anno alla ditta Furlani Celso e C., per affittare le due aree cittadine di sua proprietà da adibire a parcheggio durante la stagione estiva: i 2500 metri quadrati dell’ex albergo Vittoria al Lido e i 900 metri quadrati di via Cappellini a Ponte Sasso. Negli uffici dell’amministrazione non si fa mistero di come la somma chiesta ed ottenuta dalla proprietà è stata accettata dal Comune obtorto collo. E’ nero su bianco nell’atto firmato dal dirigente dell’Economato Francesca Frattini nel quale è stata fatta ribadire più volte "l’incongruità del prezzo" e si è voluto sottolineare che ci si è piegati al "superiore interesse pubblico" che deriva proprio dall’esigenza di "evitare disagio e situazioni di potenziale pericolo" nelle congestionate zone del Lido e di Ponte Sasso. Se a Ponte Sasso erano stati recentemente gli operatori della zona (sulle colonne del nostro giornale) a sottolineare la penuria di parcheggi in quella zona e a richiedere l’intervento risolutivo del Comune, nell’area dell’ex Vittoria è sotto gli occhi di tutti da anni la situazione da terzo mondo di quello spazio polveroso e pieno di buche, abbandonato a se stesso, che però salva provvidenzialmente la stagione estiva di operatori e bagnanti che possono trovare lì stalli gratuiti per la sosta delle auto.

Ma è senza dubbio una brutta cartolina della città che una località balneare votata al turismo deve risolvere (assieme alla decadenza dei tre alberghi lì vicino, chiusi anch’essi da anni ma ancora in piedi: Elizabeth 1, Europa Meuble e Grace), anche se dall’altro lato rappresenta una provvidenziale soluzione alla carenza di parcheggi e al mancato adempimento della variante al Prg approvate sullo scadere del mandato dell’ex sindaco Aguzzi, che coniugava in quell’area uno spazio alberghiero per quasi 1800 metri quadrati, residenziale per oltre 1.300 e altrettanti fra commerciale e luoghi ricreativi. Per un investimento stimato di 10milioni di euro ora sicuramente raddoppiati. In quel progetto era previsto anche che, a scomputo, si sarebbe dovuto ampliare il parcheggio all’ex Cif costruendo da lì un collegamento pedonale diretto con il lungomare, lungo l’Arzilla.

Un progetto mantenuto anche nel nuovo Prg nonostante la sfavorevole situazione di mercato maturata nel frattempo che, soprattutto per l’albergo da 42 camere, la renda poco remunerativa agli occhi di qualunque possibile investitore. Su queste basi è difficile anche solo immaginare un futuro diverso da questo, per il Lido.