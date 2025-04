"Stop allarmismi sul Fondo di solidarietà"

Sugli "spiccioli" del fondo di solidarietà, il presidente della commissione regionale Sanità Nicola Baiocchi (Fd’I) replica all’affondo di Luca Pandolfi, assessore comunale alle Politiche sociali. "Basta allarmismo – dice Baiocchi –. Stiamo lavorando per agire non in modo emergenziale, ma con un progetto organico e stabile. Il tema del sostegno alle famiglie è una priorità".

Secondo Baiocchi il Fondo di solidarietà, così come è ora, ha un’efficacia limitata. "Proprio perché è importante garantire un sistema di sostegno equo e stabile, nel bilancio regionale 2025-2027, sono stati previsti stanziamenti pari a 4 milioni di euro per il contributo alla quota sociale delle rette per gli anziani non autosufficienti e di 465mila per il sostegno all’aumento delle rette residenziali per le persone con disabilità, per la copertura, al momento, del periodo giugno-dicembre 2024. Un tassello di un progetto più ampio e duraturo".

Quanto al dimezzamento dei Fondi per le disabilità gravissime, "altro abbaglio della sinistra. I contributi agli utenti sono arrivati in due tranche distanti l’una dall’altra, mentre negli anni precedenti arrivava in un’unica soluzione. La seconda tranche è stata erogata dalla Regione ai Comuni a gennaio scorso e ora i Comuni la debbono erogare agli utenti".