Stop alle consegne, protesta davanti alla Gls

Forse sono volate le padelle in qualche casa pesarese, perché il regalo di San Valentino, comprato online, non è arrivato. Infatti ieri mattina, per uno sciopero del personale, su 35 furgoni carichi di merce, solamente due sono partiti dalla sede della Gls di via Pantanelli per le consegne. Motivo? Sciopero del personale. Autisti e magazzanieri hanno incrociato le braccia: devono avere – dicono i sindacati – tra i 3 e i 4 mila euro a testa spalmati su 4 anni di arretrati. Se la scelta del giorno è causuale o meno non si sa, ma così è. Dietrologie a parte, lo sciopero di ieri mattina ha praticamente bloccato tutte le consegne: "I dipendenti si sono fermati per tutto il giorno e c’è anche l’intenzione di andare avanti domani (oggi per chi legge, ndr). Ma adesso vediamo, perché se troviamo un interlocutore e quindi si avvia una trattativa, lo sciopero termina, altrimenti si va avanti", dice Pietro De Marco di Sicobas, un sindacato molto presente soprattutto nel settore della logistica.

Nella sostanza la Gls di via Pantanelli prende gli ordini, ma materialmente le consegne vengono fatte da una società esterna. Un pasticcio che va avanti da tempo perché un altro sciopero alla Gls c’era stato anche lo scorso anno. "Siamo riusciti a far avere ai dipendenti il rispetto del contratto nazionale per cui un autista è passato da 1.200 euro con 200 ore mensili di lavoro, a circa 2mila euro – spiega De Marco –, ma il problema sono gli arretrati e cioè i quattro anni precedenti. Analizzando le buste paga è emerso che molte voci non andavano bene per cui il pregresso varia da 3 a 4mila euro a dipendente".

Il problema di questa vertenza qual è? E’ che gli arretrati dovrebbe pagarli la società pesarese "Dbm" a cui erano affidate le consegne che però ha mollato il subappalto e al suo posto è arrivata la "Natana Doc" di Salerno che non ha nulla a che vedere con questa vertenza. "Lo sciopero è stato deciso anche perché le cifre in ballo sono importanti per un lavoratore – continua De Marco – e il problema non esonera la società Gls perché esiste quella norma che si chiama responsabilità solidale. Per cui la stazione ‘appaltante’ è comunque coinvolta in questa vertenza anche se la ‘Dbm’ è uscita per lasciare posto alla ‘Natana Doc’. Stamattina non abbiamo trovato nessun interlocutore ma speriamo che qualcuno si faccia vivo altrimenti lo sciopero prosegue". La cosa singolare di questo sciopero? Danneggiati i lavoratori alle prese con gli arretrati non pagati, o pagati solo parzialmente, ma anche la società "Natana Doc" che a questo punto si ritrova senza la merce consegnata, perché il personale in sciopero fa capo ad essa. "Questa società – continua il sindacalista di Sicobas – è l’unica che abbiamo in provincia di Pesaro, ma il problema potrebbe allargarsi perché alcuni dipendenti di altre ditte di consegna a domicilio ci stanno contattando".

m.g.