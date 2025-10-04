Stop alle doppiette. L’appello dei residenti: "Fermate la caccia vicino alle case"

Stop alla caccia vicino alle abitazioni. L’appello arriva da un gruppo di cittadini di Gradara, San Giovanni in Marignano, Tavullia e Pesaro, esasperati dagli effetti causati dall’attività venatoria che ogni anno, durante la stagione, viene svolta nei pressi delle loro case. A far scattare la mobilitazione non sono solo gli incessanti rumori degli spari che iniziano alla mattina presto e durano per tutto il giorno, ma anche il verificarsi di episodi come quelli in cui i colpi hanno raggiunto le abitazioni, mettendo sul chi va là i residenti che, dicono, di aver sentito messa a rischio più di una volta la loro sicurezza. Per questo, hanno avviato una raccolta di firme e l’altro giorno hanno inviato una pec a tutte le istituzioni, dai vari Comuni di residenza, alla Provincia e alla Regione, per chiedere che vengano ridefiniti gli ambiti territoriali di caccia e che ne venga istituito il divieto nelle vallate tra Gradara e Tavullia, San Giovanni in Marignano e Pesaro.

"Si tratta di zone che negli ultimi anni sono molto cambiate rispetto al passato e sono diventate densamente abitate – sostiene il promotore della petizione Romano Babolin, residente nella zona tra Gradara e Tavullia –. Per questo chiediamo che nelle tre vallate che su cui si affacciano i nostri Comuni la caccia possa essere interdetta. La situazione attuale non è più sostenibile. I colpi d’arma da fuoco sparati vicino alle abitazioni come avviene ora, causano gravi rischi per la sicurezza delle persone, disturbo alla quiete pubblica e danni agli animali domestici e selvatici. Anche perché qui le battute di caccia che vengono effettuate durante la stagione venatoria sono numerose". La trasformazione del territorio avvenuta in questi ultimi anni che ha portato alcune aree a passare da usi esclusivamente agricoli a quelli residenziali, secondo i promotori della raccolta di firme, richiede una revisione e un cambiamento anche nella gestione di attività storicamente presenti, come la caccia. Anche perché, dicono, gli episodi che testimoniano quanto la convivenza stia diventando difficile, non mancano.

"Più volte i pallini da caccia sono arrivati fin contro la mia abitazione – prosegue Babolin – . E in alcune occasioni mi sono addirittura arrivati addosso. Ritengo pertanto che non si possa andare avanti così, perché non può essere messa a rischio l’incolumità delle persone. Tra l’altro, non si capisce nemmeno contro chi si stia continuando a sparare così tanto, visto che ormai nella vallata non si vede quasi più nessun uccello in volo".

Beatrice Grasselli