"Stop alle maxi bollette". Scatta la raccolta di firme: "Acqua, aiuti alle famiglie"

Cento nel giro di mezza giornata. Tante sono state le firme raccolte ieri, giorno d’inizio della sottoscrizione on line, fatta dai gruppi consigliari del centrodestra, al grido di “Acqua, stop alle maxibollette“. "L’obiettivo – spiega Dario Andreolli, consigliere Lega a nome dei colleghi – è quello di ottenere dall’amministrazione comunale l’apertura di un fondo dove mettere una parte di utili di Marche Multiservizi per ristorare famiglie e imprese dai maxi-aumenti delle bollette dell’acqua".

Ma gli 80mila euro promessi dal sindaco Biancani a sostegno di un “bonus acqua“ per le famiglie in difficoltà non sono la risposta a questa istanza? "No, è una cifra insufficiente: il fondo per essere realisticamente d’aiuto dovrebbe essere molto più capiente. La trovata di Biancani, invece, è la conferma che abbiamo ragione".

Perché? "Il caro-bollette rappresenta l’epilogo di dieci anni di gestione Ricci, caratterizzati da un totale disinteresse per i servizi pubblici essenziali. La priorità è stata data ai maxi-dividendi, a discapito degli investimenti strategici in settori cruciali come rifiuti e acqua. Invece di addossare tutte le responsabilità su Hera, la maggioranza che governa Pesaro dovrebbe assumersi le proprie colpe. Con gli utili aziendali si crei un fondo straordinario per i ristori. Questo fondo dovrà sostenere le bollette per le fasce deboli, azzerare gli aumenti delle bollette per le famiglie con ISEE inferiore a 15.000 euro".

Quindi? "Invitiamo a sottoscrivere la raccolta firme andando sul sito web di change.org. oppure di venirci a trovare nelle piazze. Sabato saremo in via Branca – dalle 9,30 alle 12,30 – e alla Coop, galleria dei Fonditori, tra le 15,30 e le 18,30. Domenica 19 gennaio, dalle 15,30 alle 18,30, saremo sempre alla Coop".

Solidea Vitali Rosati