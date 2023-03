"Stop chiusura delle banche" I sindaci scrivono alla Meloni

Scongiurare la chiusura degli sportelli bancari nelle frazioni di Sant’Angelo in Lizzola e di Mombaroccio, previste nel nuovo piano industriale di Intesa San Paolo. E’ quanto chiedono i sindaci di Vallefoglia, Palmiro Ucchielli, e di Mombaroccio, Emanuele Petrucci. Non una richiesta qualsiasi, perché i due amministratori hanno mirato decisamente in alto, mandando una lettera al presidente del consiglio Giorgia Meloni e ai ministri Giancarlo Giorgetti (sviluppo economico) e Raffaele Fitto (coesione territoriale).

"Dopo avere avuto un confronto con i responsabili territoriali di Intesa San Paolo, unico istituto di credito presente nei due borghi storici – spiegano Ucchielli e Petrucci – e avere constatato che nella nuova politica aziendale di Intesa San Paolo è prevista la chiusura degli sportelli nei piccoli centri per concentrare i servizi in poche filiali site in aree con maggior popolazione, abbiamo chiesto al Governo e agli istituti bancari che venga rivisto il piano e che non venga valutato solo sotto il profilo economico, ma anche sotto il profilo sociale come quello delle piccole realtà che negli anni hanno contribuito anch’esse a fare crescere i loro bilanci. Ci auguriamo pertanto che il governo, le Regioni e l’Europa e Intesa San Paolo facciano qualcosa in merito per evitare la chiusura di queste due importanti filiali che non sono solo uno sportello bancario ma anche un punto di riferimento per tutti i cittadini delle zone collinari".