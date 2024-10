"Stop sosta selvaggia in piazza". Biancani mette nel mirino gli enti

E’ guerra aperta alle auto che sostano in piazza del Popolo. Ad annunciarlo è il sindaco di Pesaro, Andrea Biancani: "Basta con la sosta selvaggia in piazza – dice –. Invito cittadini ed enti a rispettare le restrizioni alla viabilità in centro storico e a parcheggiare nei cortili interni e nelle vie limitrofe". Il sindaco fa riferimento all’ordinanza (633/2008) che stabilisce che piazza del Popolo è Area pedonale urbana: "Qui non si può sostare. Ma ultimamente vedo che questo divieto non è rispettato e troppe vetture sono parcheggiate sotto il palazzo del Comune e vicino a quello delle Poste. Le regole vanno rispettate, in piazza del Popolo non si parcheggia e questo divieto vale per tutti, altrimenti si rischia anche di rovinare il lavoro di ‘decoro’ fatto in questi anni". Un appello alla cittadinanza, ma evidentemente rivolto soprattutto ai vari enti, che segue anche la decisione da parte dell’amministrazione comunale di aumentare i monitoraggi degli accessi su entrambi i sensi di marcia lungo tutto il perimetro del centro storico, attraverso otto nuove telecamere che cattureranno anche le entrate e uscite abusive (e che si andranno a sommare alle otto già presenti). Le otto nuove postazioni saranno posizionate in via della Ginevra, via Curiel, piazzale Lazzarini, piazzale Albani, via Massimi, via Mammolabella, via Branca, via Rossini ed entreranno in funzione entro la fine di novembre, per controllare e sanzionare chi fino ad ora era entrato nei varchi privi di telecamere o chi li percorreva contromano accedendo o uscendo nel senso di marcia opposto. "Una decisione chiara, per diminuire la auto nel centro storico e per valorizzare le nostre bellezze e allo stesso tempo dare maggiori garanzie per la sosta dei residenti".

Biancani ricorda infine l’intenzione dell’amministrazione comunale di avviare in breve tempo un progetto che ripensi al piano sosta della città: "Un progetto per ripensare la sosta lungo le vie e a nuovi parcheggi, anche in struttura, per dare risposte a chi abita in centro storico, zona mare e commercianti – spiega il sindaco –. Una politica che sia vicina alle esigenze dei residenti, che soddisfi le richieste d’acquisto di nuovi spazi di sosta, e allo stesso tempo che renda più accessibili i servizi e sostenga le attività presenti". Alice Muri