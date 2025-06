“Stop sosta selvaggia”. Gli scooter all’Alberghiero, passando per il ‘cunicolo’

Pesaro, 8 giugno 2025 – Stop alla sosta selvaggia dei motorini in viale Trieste (lato Fano). L’amministrazione comunale annuncia una soluzione al problema dei parcheggi, che però sembra dividere gli utenti, almeno stando ai primi commenti. “A partire da sabato 14 e domenica 15 giugno – spiegano il sindaco Biancani e l’assessora Sara Mengucci – sarà aperto agli scooter l’area dell’istituto Santa Marta, raggiungibile direttamente, da viale Trieste, tramite il vecchio sottopasso, che dal prossimo weekend potrà essere percorso (solo a senso unico dal mare verso la Nazionale) esclusivamente dai motorini”.

E spiegano: “Non vogliamo i motorini sopra i marciapiedi, che devono essere accessibili a tutti, pedoni, carrozzine, persone con disabilità motoria. Siamo consapevoli che il parcheggio già esistente in viale Trieste (ex minigolf, all’inizio della pista ciclabile che porta a Sottomonte) non è sufficiente per accogliere tutti i motorini, sia nel weekend, ma con la fine delle scuole anche durante la settimana. Per quest’anno abbiamo pensato ad un’alternativa, in attesa di realizzare il progetto che dal prossimo anno vedrà nascere centinaia di nuovi stalli in più in quel tratto del lungomare”.

E continuano, spiegando la nuova viabilità in vigore dal 14 giugno: “Qualche anno fa abbiamo realizzato il nuovo sottopasso ciclopedonale, che continuerà ad essere utilizzato da pedoni e ciclisti per raggiungere il mare. Mentre il vecchio sottopasso, a partire dal prossimo weekend sarà ad uso esclusivo dei motorini, che da viale Trieste potranno raggiungere il parcheggio del Santa Marta”.

Come fare? “Gli scooter saranno autorizzati a transitare lungo lo stradino, che in questa settimana è stato ripulito dalle erbacce, fino a raggiungere il sottopasso. La sosta i lati del percorso è vietata, per evitare di ridurre il passaggio. Una volta attraversato il sottopasso un percorso delimitato da new jersey, per garantire la sicurezza di pedoni e ciclisti, condurrà i motorini all’ingresso del parcheggio dell’Alberghiero.

Il transito è consentito solo in questa direzione (senso unico dal mare alla scuola). L’uscita dei motorini è prevista esclusivamente dalla SS16. Sottolineiamo che quel passaggio è pensato solo per i motorini o gli scooter non enormi, chi ha moto “grandi” può raggiungere il parcheggio del Santa Marta dalla statale”. La conclusione: “Ci sembra una buona soluzione per dare una risposta al problema dei parcheggi in zona mare. Una sperimentazione che auspichiamo possa funzionare e che valuteremo settimana dopo settimana. Ricordiamo che quel sottopasso è stato utilizzato per decenni dai motorini. Invitiamo tutti, soprattutto i ragazzi che frequentano quella zona ad utilizzarla. Parallelamente la polizia locale intensificherà i controlli, come già successo nello scorso fine settimana, perché non si faranno sconti a chi parcheggia sui marciapiedi”.