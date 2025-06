Stoppie sui fili della luce. E’ subito incendio

Incendio a Piobbico: dieci ettari in fiamme. E’ quanto accaduto nel primo pomeriggio di ieri quando il rogo è divampato nella zona rurale di Piobbico, di fronte al sito termale di Frescina. Le fiamme, alimentate dal vento e dalla vegetazione secca, hanno bruciato circa dieci ettari di terreno. L’allarme è scattato intorno alle 15,10 e ha richiesto un massiccio intervento da parte dei vigili del fuoco. Secondo le prime ricostruzioni, la causa dell’incendio sarebbe da attribuire al sollevamento delle stoppie residue della mietitura, che, trasportate dal vento, sono venute a contatto con una linea elettrica aerea provocando scintille e l’innesco dell’incendio.

In via precauzionale, la linea Enel è stata disattivata per consentire le operazioni in sicurezza. Il ripristino è avvenuto successivamente, grazie al tempestivo intervento del personale reperibile dell’Enel. Sul posto sono intervenuti due mezzi dei Vigili del Fuoco dal distaccamento di Cagli e tre da Urbino. È stato mobilitato anche un elicottero antincendio, che però non si è alzato in volo poiché le fiamme sono state circoscritte a terra. In queste ore i pompieri sono ancora impegnati nelle operazioni di bonifica e controllo dell’area colpita per evitare che eventuali braci residue possano riaccendere nuovi focolai.

ant. mar.